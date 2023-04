Würzburg: Bargeld aus Ledertäschchen gestohlen

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht im Würzburger Stadtgebiet

WÜRZBURG. Im Verlauf des Dienstages zwischen 08:20 Uhr und 18:00 Uhr wurde in der Ottostraße nahe dem Amtsgericht ein geparkter Smart durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An der Heckklappe entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, welcher evtl. von einem Fahrrad verursacht wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen nicht vor.

Betrunkener Fahrer stürzt in Grombühl vom Pedelec

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Am Dienstagnachmittag stürzte ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer in der Grombühlstraße mit seinem Pedelec und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass er deutlich alkoholisiert war. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

