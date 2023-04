22-Jähriger will nicht gehen und beleidigt Bewohnerin in Partenstein

Dieser blieb jedoch im Hausgang stehen und zeigte der Wohnungsinhaberin im Streitgespräch zusätzlich noch den Mittelfinger. Erst als hiesige Polizeidienststelle verständigt wurde, entfernte sich der Mann vor Eintreffen der Streifenbesatzung. Gegen den 22-jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung eingeleitet.

E-Bike aus Lohrer Garten gestohlen

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum zwischen dem 09.04.2023,12:30 Uhr, und dem 11.04.2023, 08:30 Uhr, wurde aus einem Garten in der Ladestraße ein E-Bike für Damen entwendet. Beim Fahrrad handelt es sich um ein sog. Hollandrad der Marke Gazelle in der Farbe Creme/Beige. Der Beuteschaden wird auf 2.000,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem Täter sind bislang nicht bekannt.

Betrug: Handy bestellt und nicht geliefert

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Ein 39-jähriger Ortsansässiger kaufte über die Online-Plattform ebay Kleinanzeigen ein angebotenes Smartphone der Marke Samsung im Wert von 230,- Euro. Nach Kontaktaufnahme zum Verkäufer bezahlte der Geschädigte den ausgemachten Betrag über einen Online-Bezahldienst. Nachdem der Geschädigte den Bezahlvorgang abgeschlossen hatte, bekam er eine Betrugswarnung über den Verkäufer angezeigt. Die Ware wurde wie erwartet nicht geliefert und der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar. In diesem Zuge möchte die Polizeiinspektion Lohr auf diese bekannte Betrugsmasche nochmals hinweisen. Ratsam ist es, einen Käuferschutz bei Online-Bezahldiensten auszuwählen um gegebenenfalls den entstandenen Beuteschaden erstattet zu bekommen.

Fahrstreifen gewechselt und Unfall in Lohr verursacht

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Im Laufe des Nachmittags des 11.04.23 befuhr eine 76-jährige VW-Fahrerin die Rechtenbacher Straße in Richtung Aschaffenburg. Als die Fahrerin vor einer Ampelanlage sich links zum Abbiegen einordnen wollte, übersah sie einen bereits neben ihr befindlichen Geländewagen und es kam zu einem seitlichen Anstoß der Fahrzeuge. Am Pkw der Unfallverursacherin entstanden Eindellungen und Lackschäden in Höhe von circa 1.500,- Euro. Der Schaden am Geländewagen wird auf 1.000,- Euro geschätzt.

Unfall in Partenstein: Rückwärts gegen anderen Wagen gestoßen

Partenstein, Landkreis Main-Spessart Am Morgen des 11.04.2023 rangierte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus seiner Ausfahrt in der Lindenstraße. Hierbei stieß er mit seiner Fahrzeugrückseite an einem geparkten BMW an. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein geringer Lackschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 700,- Euro geschätzt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de

Wohnwagen in Retzstadt mutwillig beschädigt

Retzstadt. Im Zeitraum vom 6. bis 11. April wurde ein in der Stegstraße in Retzstadt abgestellter Wohnwagen beschädigt. An dem Wohnwagen wurde an der linken Seite ein Loch in die Außenwand geschlagen und mehrere weitere kleine Dellen verursacht. Zudem wurden die beiden linksseitigen Kunststoffscheiben zerkratzt. An dem Wohnwagen entstand dabei ein Schaden in Höhe vonetwa 1000 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Sachbeschädigung an dem Wohnwagen unter Tel.: 09353/97410.

Vorfahrt missachtet: Unfall in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag übersah gegen 10:40 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin in Karlstadt, beim Einbiegen von der Johann-Zahn-Str. in die vorfahrtsberechtigte Bodelschwinghstr., einen dort fahrenden Wagen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt