?Laut Polizeibericht hatte die Kripo hatte die Kripo umfangreich gegen den Mann ermittelt. In der Wohnung entdeckten die Beamten unter anderem mehrere Kilogramm Amphetamin und Cannabis sowie mehrere hundert Ecstasy-Tabletten, zudem einen Baseballschläger. Das sichergestellte Geld stamme mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen, so die Behörden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. (fka)