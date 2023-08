Wildunfall in Karsbach nicht zeitnah gemeldet  

Auf der Staatsstraße 2303 bei Karsbach querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Audi der Frau erfasst. Am Audi entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Das vermutlich verletzte Tier flüchtete. Da die Autofahrerin nicht unverzüglich die Polizei oder einen Jagdpächter informiert hatte, erwartet sie nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Jagdgesetz.

Geparktes Auto in Gemünden angefahren und geflüchtet

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag, im Zeitraum von 09:50 bis 10:00 Uhr, parkte ein 57-jähriger Autofahrer seinen Pkw VW Golf auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bahnhofstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken, hinteren Stoßstange. Es wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken aus der gegenüberliegenden Parkreihe gegen den Pkw des 57-Jährigen stieß. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Meldungen der Polizeistation Gemünden