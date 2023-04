Wildunfälle im Lohrer Raum

Steinfeld. Am Frühen Dienstagmorgen kam es zwischen Ansbach und Waldzell zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Kleintransporter. Der Fahrzeugführer war in Richtung Waldzell unterwegs, als das Wild die Fahrbahnkreuzte. Das Reh erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Mercedes erfasst Reh

Steinbach. Zu einem weiteren Wildunfall kam es bereits am Montagabend auf der Buchentalstraße in Richtung des Hotels Buchenmühle. Hier kreuzte ebenfalls ein Reh unerwartete die Fahrbahn und wurde durch einen Mercedes Fahrer erfasst. Das Wild lief nach dem Zusammenstoß zurück in den Wald. Der Zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizeiinspektion Lohr a. Main verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Fahren unter Drogeneinfluss

Sackenbach. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden Beamte der Polizeiinspektion Lohr auf einen 36-Jährger Fahrer eines Kleintransporters aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Cannabisprodukte konsumiert hatte. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte dies. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus Lohr durchgeführt. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung ebenfalls positiv ausfallen, erwarten den Fahrer 500 Euro Bußgeld sowie ein Monat Fahrverbot.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Beim Einsteigen in Gemünden an geparktem Wagen hängen geblieben

Gemünden. Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, blieb ein 86-jähriger Autofahrer beim Einsteigen in seinen Pkw VW mit der Fahrertüre an einem links neben ihm parkenden Pkw Mitsubishi hängen. Hierbei verursachte er eine kleine Delle und mehrere Kratzer in der Beifahrertüre des Mitsubishi. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

Meldung der Polizeistation Gemünden