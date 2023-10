Wiesthal: Kleinkind von Auto erfasst

Am Montagnachmittag wurde in der Kirchstraße ein Neunjähriges Kind von einem Pkw erfasst und glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Bub kam vorher versehentlich ins Stolpern und fiel direkt vor dem Pkw auf die Straße. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte den Bub leicht mit dem Stoßfänger. Da er Schmerzen an Arm und Beinen hatte, wurde der Bub vorsorglich vom BRK ins Klinikum Lohr a. Main gebracht.

Fischwilderei an der Mainlände

Lohr. Im Rahmen einer allgemeinen Fischereikontrolle konnte am Montagnachmittag am Festplatz eine männliche Person dabei ertappt werden, wie er eine mit einem Köderfisch bestückte, fangbereite Angelrute aus dem Wasser holte. Da er weder im Besitz eines Angelscheines noch einer Erlaubniskarte der Fischerzunft war, wurde Strafanzeige wegen Fischwilderei gegen den 20jährigen Mann erstattet.

Pressemeldungen Polizei Lohr

Transporter nicht ordnungsgemäß gesichert

Retzstadt. Am Montag um 14:10 Uhr hatte ein Paketdienstleister sein Fahrzeug in der Kapellenstraße in Retzstadt zum Ausliefern abgestellt. Diesen hatte der 42-jährige Fahrer offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert, so dass der Transporter rückwärts den Kapellenweg entlang rollte. Auf seinem Weg stieß der Transporter erst gegen einen geparkten Pkw der Marke Audi, weiter über eine Gartenmauer und kam schlussendlich auf einem Stromverteilerkasten zum Stehen. Der Stromverteilerkasten wurde hierbei komplett zerstört. Durch den zuständigen Netzbetreiber musste im Folgenden die Stromversorgung für die Straße mehrere Stunden abgestellt werden. Der Transporter wurde mittels Abschleppunternehmen geborgen und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 43.000 Euro.

Pressemeldung Polizei Karlstadt

Einbruch in Sportheim

Gräfendorf. Am Montag wurde der Polizeistation Gemünden mitgeteilt, dass vermutlich am vergangenen Wochenende in das Sportheim des SV Gräfendorf eingebrochen wurde. Der Täter hebelte eine Eingangstür auf und entwendete im Inneren einen kleinen Bargeldbetrag und Süßigkeiten. Der Gesamtschaden wird auf über 200 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spuren und versucht nun den oder die Täter zu ermitteln.

Wer hat etwas Verdächtiges am Wochenende beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351-9741-0.

Pressemeldung Polizei Gemünden