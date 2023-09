Wieder mit Luftgewehr auf Katze in Karlstadt geschossen

Der Schuss galt wieder dems selben Kater. Dieser war im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 09 Uhr auf Freigang und wurde im Bereich des Ohres verletzt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurde durch den bislang unbekannten Täter direkt in das Ohr geschossen.

Unfallflucht in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Im zurückliegenden Zeitraum von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, hatte eine 69-Jährige ihren Pkw der Marke Daimler auf einem Parkplatz in der Ringstraße in Karlstadt geparkt. In dieser Zeit wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer der Pkw der 69-Jährigen an der hinteren rechten Stoßstange sowie dem Kotflügel beschädigt. Als Verursacherfahrzeug kommt ein weißes Fahrzeug in Betracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Hoher Sachschaden nach Abkommen von der Fahrbahn

Duttenbrunn, Lkr. Main-Spessart: Am Montag um 16:20 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem hochmotorisierten Sportwagen die Staatsstraße von Stadelhofen in Fahrtrichtung Duttenbrunn und kam hier im Verlauf einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige verriss daraufhin das Lenkrad und schlug nach 50 Metern frontal in den Straßengraben ein. Dieser wurde dabei leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde total beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Wahlplakate beschädigt

Karlburg, Lkr. Main-Spessart: Am frühen Dienstmorgen um 01:50 Uhr konnte ein Zeuge beobachten wie mehrere Jugendliche in der Karolinger Straße in Karlburg randalieren und Wahlplakate beschädigen. Durch die hinzugerufene Polizei konnten noch zwei Jugendliche im Alter von 13 und 15 Jahren angetroffen werden. Da beide alkoholisiert waren, wurden diese ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Es entstand letztendlich lediglich ein geringer Sachschaden an den Wahlplakaten und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Lastwagen in Lohr zu schwer - Fahrer untüchtig

Lohr. Am Montagmorgen um 08.30 Uhr wurde in der Rodenbacher Straße ein Lkw kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser erheblich überladen war. Statt der erlaubten 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht brachte der Lkw über 10 Tonnen auf die Waage.

Außerdem konnte bei dem Fahrer Anzeigen auf Drogenkonsum festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen Fahrt unter Drogeneinfluss und Überladung erstattet.