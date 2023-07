Wie ein Frankfurter Trio fast 900.000 Euro ergaunerte

Auf die Spur der Angeklagten kam die Polizei bei Geldwäsche-Ermittlungen im Raum Schweinfurt im Dezember 2020. Daraus resultierten Durchsuchungen bei neun Finanzagenten, welche Konten zur Verfügung gestellt hatten. Die wiederum brachten die Ermittler auf die Spur des Frankfurter Trios Z.., H. und El F. Über soziale Netzwerke und auch einen Instagram-Account »Charlie Chaplin« boten sich die Kriminalpolizisten selbst als Kontoeröffner an (siehe Absatz »Die Finanzagenten«). Die bis dahin nicht namentlich bekannten Betrüger tappten in die Falle und beim Abholen der zum Konto gehörigen Bankkarte in Schweinfurt wurden sie festgenommen.

Bei den folgenden Durchsuchungen stellte die Polizei rund 30 Smartphones sicher. Mit den darauf gefundenen Daten und Nachrichten in sozialen Netzwerken und WhatsApp habe sich zunächst ein Wust von Informationen ergeben, wie ein Ermittler als Zeuge aussagte.

Um die zu strukturieren, sei eine vierköpfige Sonderkommission gegründet worden. Die allerdings angesichts der weit verzweigten Zahlungsströme schnell an ihre Grenzen kam. Erst mittels einer speziellen Analysesoftware ließen sich bestimmte Strukturen nachweisen. Letztlich ließen sich dann durch die auf den Smartphones gefundenen Nachrichten und Screenshots die Betrugsfälle den Angeklagten zurechnen.

El F. sei in einem Fall gefilmt worden, als er Geld bei einer Bank abhob. Zudem gibt es Fotos von ihm in Dubai. »Bilder, die schöne Sportwagen zeigen«, beschrieb es der Zeuge. Auf der Rückbank seien im Kontrast dazu leere Packungen von McDonalds zu sehen gewesen.

Die hessische Polizei ermittelt im Umfeld des Trios nach Angaben eines Ermittlers aktuell übrigens immer noch. Es geht um knapp 100 Personen. Einige Ihrer Opfer sollen auch aus dem Raum Aschaffenburg stammen. Eine Schadenshöhe ist noch nicht absehbar.

DER VORWURF

Die Staatsanwaltschaft Würzburg legt den 19 und 20 Jahre alten Männern zur Last, in mehr als 1800 Fällen auf der damaligen Plattform Ebay-Kleinanzeigen in den Jahren 2020 und 2021 Kunden betrogen zu haben. Der dabei entstandene Schaden liegt bei knapp 900.000 Euro. Wobei es sich nur um die nachweisbare Summe handelt. Das Geld hoben sie laut Anklage bei Bankautomaten und Supermarktkassen im Raum Frankfurt bar ab.

Neben den Angeklagten Z., H. und El F. waren nach Überzeugung der Anklage eine »Vielzahl« weiterer Personen aus deren Familien-, Bekannten- und Freundeskreis beteiligt. Entsprechend lautet der Hauptvorwurf auch auf banden- und gewerbsmäßigen Betrug.

DIE ANGEKLAGTEN

Die Bande wollte offenbar auf großem Fuß leben. Was für zwei Jugendliche und einen Heranwachsende nur in Ausnahmefällen auf legale Weise möglich ist. Laut Anklage diente der Betrug zur Finanzierung eines »luxuriösen und verschwenderischen Lebensstils«. Dieser sei etwa geprägt gewesen durch Besuche bei Prostituierten, Auslandsreisen, die Anmietung von Sportwagen der Oberklasse sowie den Kauf »extrem teurer« Markenkleidung.

DIE MASCHE

Das Trio entschied sich laut Anklage ab Juni 2020, Waren zu verkaufen, die es gar nicht besaß. Dabei beschränkten sie sich auf hochpreisige und nachgefragte, teilweise aktuell in Onlineshops nicht lieferbare Artikel wie Grafikkarten, Spielekonsolen und Küchengeräte. Im einzelnen hatten diese einen Wert von 260 bis 1000 Euro. Diese stellten sie unter fremden Accounts ein, kassierten von den Opfern das Geld und blieben die Lieferung schuldig. Wie lukrativ das Geschäft lief, zeigen die ermittelten Überweisungen, alleine binnen einer Woche von Ende November bis Anfang Dezember 2020: knapp 16.000 Euro.

Dabei bedienten sich die Täter der bei organisierter Kriminalität üblichen Arbeitsteilung, teilweise mit Dritten. Diese sah zunächst das Organisieren der Zugangsdaten gehackter bestehender Konten bei Ebay-Kleinanzeigen vor, dann die Eröffnung diverser Bankkonten für die Zahlungseingänge sowie das Organisieren von Ausweisbildern real existierender Personen, um Seriosität vorzutäuschen.

Laut dem Geständnis der drei hätten sie dies alles nicht auf eigene Initiative getan, sondern seien von Älteren angeworben und teilweise auch unter Druck gesetzt worden. Wie Z. aussagte, sitzen die teilweise in Saudi-Arabien und werben junge Leute in Frankfurt an, etwa in Shisha-Bars. Entsprechend hätten diese auch den Löwenanteil des Geldes erhalten, sie selbst nur Summen im »unteren fünfstelligen Bereich«, die bar ausgezahlt wurden.

DIE HACKER

Um an bestehende Konten mit guten Bewertungen zu kommen, bediente sich die Bande laut Anklage anderer Hackergruppen im Internet. Diese nutzten vermutlich Phishing-Attacken, um an die Zugangsdaten der arglosen Nutzer zu kommen. Über einschlägige Seiten im frei zugänglichen Internet boten sie diese dann zum Kauf an. Ermittler fanden auf den Smartphones von Z. und H. Mails oder Notizen mit den Logindaten für fast 1300 Zugänge auf Ebay-Kleinanzeigen.

Nach deren Darstellung befanden sich diese Zugangsdaten schon auf den Handys, die ihnen übergeben wurden. Ebenso wie die Artikelbeschreibungen nebst Fotos von Grafikkarten, Spielekonsolen, Tablets und Smartphones.

DIE FINANZAGENTEN

Um den Zahlungsverkehr zu verschleiern, suchten sich die Betrüger unbescholtene Internetnutzer, die neue Konten bei Onlinebanken wie N 26 eröffneten. Eine solche Nutzerin sagte als Zeugin aus, dass sie im April 2021 in Snapchat angesprochen worden sei, ob sie etwas Geld nebenbei verdienen wolle. Dann wurde sie aufgefordert, ein Konto zu eröffnen für angebliche Auszahlung von Bitcoins. Die entsprechende Karte samt Zugangsdaten übergab sie dann in ihrem Heimatort am Rhein einer Person und erhielt dafür - wie sie sich vage erinnerte - zwischen 200 und 400 Euro. Ihre Freundin habe das Gleiche getan.

Dieser Abholer sei keiner der Angeklagten gewesen, sagte sie aus. »Den haben sie wohl angeheuert wie mich und er hat auch etwas Geld bekommen«, kommentierte sie. Auf diese Weise baute sich das Betrügertrio ein Netzwerk von 98 Konten und neun Accounts des Bezahldienstleisters Paypal auf.

DIE AUSWEISINHABER

Um ihre Seriosität vorzutäuschen, nutzten die Angeklagten einen alten Betrügertrick: das vermeintlich eigene Ausweisfoto. Das sie wiederum von anderen ahnungslosen Kaufinteressenten bekommen haben.

Einer von ihnen ist ein 38-Jähriger aus Rostock, der am Freitag als Zeuge aussagte. »Völlig bescheuert und naiv«, kommentierte er sein Verhalten. Demnach wollte er eine Grafikkarte kaufen auf Ebay-Kleinanzeigen. Der Verkäufer sei dort zunächst sehr vertrauenswürdig. erschienen. »Lass uns mal ein Foto vom Ausweis tauschen«, so dessen Vorschlag. Dem sei er nachgekommen und er habe danach nichts mehr gehört trotz einer Anzahlung von 250 Euro.

Mit seiner Ausweiskopie köderten die Betrüger schon kurz danach eine Reihe von Kaufinteressenten. Die dann wie auch im Fall eines Straubingers vor der Tür standen und ihre Waren, wie Playstation, abholen wollten. »Ich bin relativ viel belagert worden«, so der Niederbayer.

DIE OPFER

Mit der Betrugsmasche schädigte das Trio Opfer aus ganz Deutschland. Drei von ihnen sagten im Prozess auch aus. »Das hat schon wehgetan«, fasste ein heute 23-Jähriger zusammen. Der Mann aus der Region Bad Kissingen hatte für sich und seine Schwester zwei Laptops im Wert von 1650 Euro gekauft. Dies sei damals fast sein komplettes Monatseinkommen gewesen.

Wie andere Käufer auch wurde er nach der Überweisung zunächst vertröstet, das Geld sei nicht angekommen. Über WhatsApp sei dann zugesichert worden, die Ware zu verschicken. Als der Gegenüber ihn blockierte, war ihm nach eigenen Angaben klar, dass er betrogen worden war.

Obwohl er laut seiner Aussage überprüft hatte, dass es sich um einen Verkäufer mit guten Bewertungen handelt, der seit 2013 aktiv war. Er habe sich dann auch noch eine Ausweiskopie des Verkäufers schicken lassen und das Profil des vermeintlichen Verkäufers sogar auf der Businessplattform LinkedIn gefunden. Versuche, sein Geld über die Bank zurückzubekommen, scheiterten. Ebenso wie bei den beiden weiteren Zeugen. »Das werde ich auch nie mehr kriegen wahrscheinlich«, kommentierte einer. »Ich fürchte, sie haben recht«, lautete die knappe und klare Antwort des Vorsitzenden Richters Michael Schaller.

In einem Fall hätte das Opfer aufmerksam werden können, sogar müssen. Da er nach eigenen Angaben aber kein Fußballfan war, merkte er nicht, dass im Profil des angeblichen Verkäufers das Foto eines Profis von Borussia Dortmund prangte. Darauf haben ihn nach dem Betrug erst Freunde und Bekannte hingewiesen.

Bei den drei Angeklagten wurde laut Anklage nur bei Z. Bargeld gefunden, insgesamt knapp 3600 Euro. Einigen Opfern gelang es, ihr Geld zurückzuholen, die Gesamtsumme liegt bei rund 5000 Euro.

DIE FOLGEN

Die Opfer haben ihr Geld verloren, doch auch für die Finanzagenten und Ausweisinhaber hatte die Betrugsmasche Folgen. Gegen die 21-jährige Kontoeröffnerin, die als Zeugin aussagte, erstatteten betrogenen Kunden in 18 Fällen Anzeigen, was eine Hausdurchsuchung nach sich zog, wobei auch ihr Smartphone sichergestellt wurde, wie sie schilderte. Letztlich wurde das Strafverfahren gegen sie eingestellt. Zwar gebe es den damaligen Account unter dem Namen »Cashblog« nicht mehr, aber viele vergleichbare Angebote. »Ich gehe da aber nicht mehr drauf ein«, zeigte sich die 21-Jährige gereift.

Bei dem Ausweisinhaber aus Rostock standen zeitweise nach dessen Angaben täglich zwei bis drei Käufer vor der Tür, um gekaufte Waren abzuholen. Diese seien teilweise aufgebracht gewesen: »Es war ziemlich frustrierend, weil man nie wusste, wie die Leute reagieren.« Die Situation habe auch seine Familie belastet, er habe auch Angst gehabt, verurteilt zu werden. Letztlich wurden jedoch alle Verfahren gegen ihn eingestellt und inzwischen herrsche Ruhe. »Die Gier war größer als die Vernunft. Aber man lernt daraus natürlich«, kommentierte er das eigene Handeln.

Beim Ausweisinhaber aus Straubing verschlechterte sich durch die Taten des Betrügertrios das Schufa-Rating. Wie er schilderte, bekam er nur eine Kreditkarte mit Sondergenehmigung, weil er in der Bank vor Ort seine Ausbildung absolvierte und die Verantwortlichen die Hintergründe des Ausweismissbrauches kannten.

Alle Zeugen haben unterstrichen bei Kleinanzeigen im Netz, seitdem keine Geschäfte mit Überweisungen mehr zu machen. Wenn überhaupt nur noch gegen Barzahlung beim Abholen.

DER DEAL

Um das Verfahren abzukürzen, einigten sich alle Prozessbeteiligten auf eine Verständigung, in Justizkreisen auch Deal genannt. Damit ist eine Höchststrafe festgelegt als Gegenleistung für ein umfassendes Geständnis. Dies legten die drei am Freitag ab. Der Jüngste persönlich, die anderen beiden über ihre Verteidiger.

Somit bekommt der Angeklagte Z., höchstens zwei Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. Bei H. und El F. wurde nach Erwachsenenstrafrecht eine maximale Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten beziehungsweise drei Jahren festgelegt. Zu den Bewährungsauflagen von Z. gehört neben der üblichen Meldepflicht, dass er sein Studium fortsetzt. Zudem muss er im Laufe der Bewährungszeit 150 Sozialstunden leisten.

Für die angeklagten und eingestandenen Betrugstaten wäre laut Strafgesetzbuch eine Höchststrafe von zehn Jahren Haft nah Erwachsenenstrafrecht möglich gewesen.

Das Urteil der großen Jugendkammer des Landgerichtes Würzburg soll am Mittwoch verkündet werden.

