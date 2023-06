Widerstand in Aschaffenburg: Polizist leicht verletzt

Der 44-Jährige griff die Beamten hierbei an, leistete Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der Angreifer wurde in Gewahrsam genommen. Gegen etwa 17:30 Uhr ging zunächst die Mitteilung von Anwohnern ein, die in einem Treppenhaus eines Anwesens im Roßmarkt eine Person festgestellt hatten, die berauscht Menschen anpöbeln würde. Der Mann konnte in der Folge durch eine Streife der Aschaffenburger Polizei einer Kontrolle unterzogen werden.

Im Laufe des Gesprächs beleidigte der 44-Jährige die Polizisten und griff die Beamten an. In der Folge legte die Streife dem Mann Handfesseln an. Im weiteren Verlauf wehrte er sich weiter gegen die Maßnahmen der Beamten und trat um sich. Hierbei verletzte er einen der eingesetzten Polizisten leicht. Dieser konnte seinen Dienst jedoch weiter fortsetzen. Der Angreifer wurde Dienststelle gebracht, wo er von einem Arzt untersucht wurde, bevor er die Nacht in der Arrestzelle verbrachte. Er wird sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

Offensichtlich Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer schwer verletzt

LAUFACH/ FROHNHOFEN. Ein Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag offenbar die Vorfahrt eines Pkw missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Dem Sachstand nach war 82-Jähriger mit seinem Skoda den Steigerer Weg in Richtung Ortsausgang gegen 15:45 Uhr unterwegs, als ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad auf die Straße einbog und dabei dem Pkw die Vorfahrt nahm. In der Folge kam es zur Kollision, bei der sich der Radfahrer so schwer verletzte, dass er mit einem Helikopter in eine nahegelegenen Klinik geflogen werden musste. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt.

Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrerin schwer verletzt

ALZENAU. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 36-Jährige mit ihrem Motorrad gegen einen Pkw geprallt und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Mit den Unfallermittlungen ist die Polizeiinspektion Alzenau betraut. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr die 36-Jährige mit ihrer Yamaha am Donnerstag gegen 09:30 Uhr die Hanauer Straße. Eine 75-jährige Autofahrerin kam zum gleichen Zeitpunkt von der Dieselstraße und wollte auf die Hanauer Straße einbiegen. Hierbei hat die Peugeot-Fahrerin das vorfahrtsberechtigte Motorrad mutmaßlich übersehen, sodass es zum Zusammenstoß gekommen ist.

Durch den Aufprall stürzte die 36-Jährige auf die Fahrbahn und kam dort mit schweren Verletzungen zum Liegen. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste ebenfalls behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen führt die Alzenauer Polizei.