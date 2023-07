Staatsanwaltschaft Aschaffenburg: WhatsApp-Betrüger in Haft

Am Folgetag führte die Kripo den Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vor, welcher den bereits bestehenden Haftbefehl eröffnete. Ein Fahrer wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ermittlungen seit Herbst 2022 – Festnahme in Hamburg

Im letzten Jahr erlangte die Kriminalpolizei Aschaffenburg Hinweise auf eine Gruppierung aus den Niederlanden, welche nach ersten Erkenntnissen gewerbsmäßig Betrügereien über WhatsApp begeht. In den Folgemonaten führten die Beamten in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft und weiteren Kriminalpolizeien anderer Bundesländer intensive Ermittlungen gegen mehrere Männer im Alter von 23 bis 25 Jahren, in denen sich der Tatverdacht gegen diese erhärtete. In der letzten Woche konnte schließlich ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Hamburg festgenommen werden, nachdem dieser am Vortag ins Bundesgebiet eingereist ist. Eine nur als Fahrer agierende Person wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen Kontaktpersonen in Deutschland, sogenannte Geldwäscher werden weiter intensiv fortgeführt.

Vorführung am Folgetag – Mann in Haft

Nach einer Nacht in der Haftzelle der Polizei wurde der 25-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Folgetag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser eröffnete den bereits bestehen Haftbefehl gegen den Mann wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft sind mit der Festnahme des Mannes nicht abgeschlossen und werden weitergeführt.

