Wertheim: Zeugin von Schlägerei gesucht

Ein 29-Jähriger und ein 30 Jahre alter Mann waren im Vorfeld in Streit geraten und am Tattag vor einem Dönerladen aufeinandergetroffen. Bei der anschließenden Prügelei kam auch Pfefferspray zum Einsatz, wodurch der 29-Jährige verletzt wurde. Eine bislang unbekannte blonde Passantin, im Alter von etwa Anfang zwanzig, soll die Auseinandersetzung eventuell beobachtet und dem Jüngeren geraten haben, sich die Augen auszuspülen.

Diese Frau und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Führerloses Wohnmobil auf großer Fahrt

Lauda-Königshofen. Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein führerloses Wohnmobil Sonntagnacht in Lauda-Königshofen. Das in der Sieghausstraße geparkte Wohnmobil geriet gegen 23.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ins Rollen und kollidierte zunächst mit einem ebenfalls auf dem Messegelände parkenden Mercedes. Im Anschluss stieß das Gefährt gegen einen Hydranten, aus dem daraufhin eine große Menge Wasser lief. Auf seiner weiteren Fahrt kreuzte das Wohnmobil die B 290, durchbrach einen Metallzaun und krachte schließlich gegen einen dort auf der Wiese stehenden Opel. Glücklicherweise wurde bei der Irrfahrt niemand verletzt. An dem Wohnmobil, dem Mercedes und dem Opel entstanden jedoch Schäden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Der Schaden am Hydranten kann noch nicht beziffert werden. Um ein weiteres Auslaufen zu verhindern, wurde das Wasser durch die Stadt abgedreht.

Aufmerksame Zeugin verhindert Betrug

Tauberbischofsheim. Eine aufmerksame Zeugin konnte verhindern, dass ein Senior in Tauberbischofsheim Opfer eines Betruges wurde. Die Frau hatte am Mittag in einem Drogeriemarkt mitbekommen, wie ein 83-Jähriger über den Lautsprecher seines Smartphones mit einem Mann telefonierte. Der Unbekannte am Telefon setzte den Mann unter Druck und verlangte, dass der ältere Herr Wertgutscheine kaufen solle. Die Zeugin schritt geistesgegenwärtig ein, verhinderte, dass der Senior die Gutscheine kaufte und verständigte die Polizei. Der Mann war zuvor von Betrügern angerufen worden, die ihn darüber informierten, dass er eine Hohe Geldsumme gewonnen habe. Um diese zu erhalten müsse er jedoch zuerst Gutscheine kaufen und die Aktivierungscodes den Unbekannten am Telefon nennen. Um sich vor solchen falschen Gewinnversprechen zu schützen rät die Polizei:

- Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes!

- Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben! - Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer!

- Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gutscheinkarten kaufen, keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen! - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder ähnliches!

