Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 9 Uhr in dem Parkhaus in der Bismarckstraße abgestellt. Als sie gegen 11 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden am vorderen Stoßfänger ihres Autos. Vermutlich war der Fahrer oder die Fahrerin eines anderen Autos beim Ein- oder Ausparken an dem Seat hängengeblieben und dann einfach davongefahren.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Igersheim. Ein Motoradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall bei Igersheim schwer verletzt. Der 84-Jährige war mit seiner Maschine gegen 18 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Reisfeld und der Kreisstraße 2849 unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihm ein BMW entgegen, an dessen Außenspiegel der Motorradfahrer hängenblieb. Beim anschließenden Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 5.000 Euro.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Heilbronn