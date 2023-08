Wertheim-Wartberg: Versuchter Wohnungseinbruch

Dies gelang den Einbrechern nicht. Sie verursachten lediglich mehrere hundert Euro Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Creglingen-Münster: Einbruch in landwirtschaftliches Anwesen

Einbrecher verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in Creglingen-Münster. Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gebäude in der Berbachstraße und brachen das Vorhängeschloss zu einer Scheune auf. Im Inneren entwendeten sie das dortige Motorrad der Make "Husqvarna".

Der Polizeiposten Weikersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Motorrades machen können, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 bei der Polizei zu melden.

Eine unbekannte Person verursachte am Dienstag zwischen 7 Uhr und 15.50 Uhr einen Verkehrsunfall in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug einen in der Herrenwiesenstraße geparkten Mitsubishi Eclipse Cross. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn