Wertheim: Von Fahrbahn abgekommen und Mast gestreift

Die Person war zwischen Samstag gegen 20 Uhr und Sonntag gegen 6 Uhr wohl mit einem silbernen oder grauen Renault Traffic oder Opel Vivaro auf der Landesstraße 506 von Reicholzheim in Richtung Wertheim unterwegs. Etwa 500 Meter vor Waldenhausen kam die Person nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit dem Fahrzeug einen hölzernen Telefonmast. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile aufgefunden werden. Der Pkw müsste an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein und es sind vermutlich ein oder mehrere Fahrzeugscheiben beschädigt worden.

Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

Wittighausen : Auto überschlagen - Verursacher geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich am Samstagabend nach einem Unfall, bei dem sich ein VW Up überschalgen hat, unerlaubt von einer Unfallstelle bei Wittighausen. Der 18-jährige Fahrer des Volkswagens war gegen 18.45 Uhr auf der Kreisstraße 2882 von Ilmspan in Richtung Poppenhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein unbekannter Pkw entgegen, der sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Daher musste der 18-Jährige ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und anschließend nach links ins Bankett sowie auf einer Strecke von rund 150 Metern ins Schleudern. Anschließend touchierte der VW einen Baum und überschlug sich mehrfach, bis er rechts in einem Feld auf dem Dach zum Liegen kam. Die Insassen konnten den Pkw unverletzt verlassen. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der entgegenkommende Pkw flüchtete unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem anderen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Ahorn-Berolzheim: Mähdrescher in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagabend ein Mähdrescher beim Dreschen von Getreide auf einem Flurstück nach dem Ortsausgang Berolzheim in Richtung Hohenstadt in Brand. Der Besitzer konnte den kleinen Brand am Fahrzeug gegen 19 Uhr mit einem Feuerlöscher löschen, jedoch waren die Flammen bereits auf den Stoppelacker übergesprungen. Durch den Wind breitete sich das Feuer in Richtung eines Waldes aus. Die Feuerwehren Ahorn und Boxberg konnten mit der Unterstützung von mehreren Landwirten aus Berolzheim ein Übergreifen verhindern und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es brannte eine Fläche von rund einem Hektar. Sachschaden entstand aber nur am Mähdrescher.

Tauberbischofsheim: Motorradfahrer prallt gegen geparkten Pkw

Der 65-jährige Fahrer einer Yamaha wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann fuhr gegen 15 Uhr auf der Goethestraße in Tauberbischofsheim. Aus bisher unbekannter Ursache prallte er auf das Heck eines geparkten VW Passat und stürzte zu Boden. Hierdurch erlitt er Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Bad Mergentheim: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Fußgängerin

Eine 26-Jährige befuhr am Freitagabend mit ihrem Pedelec die Straße "Unterer Graben" in Bad Mergentheim in Richtung Poststraße, als sie vermutlich eine 19-jährige Fußgängerin übersah. Die Jüngere der beiden Frauen überquerte gerade den Fußgängerüberweg, als sie von dem Pedelec der 26-Jährigen, trotz eingeleiteter Vollbremsung, erfasst wurde. Die Fußgängerin wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

A81 / Adelsheim: Frau bei Unfall auf Autobahn schwerverletzt

Eine Schwerverletzte und rund 22.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend auf der A81 bei Adelsheim. Drei Fahrzeug kollidierte gegen 19 Uhr zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl. Der 42-jährige Fahrer eines Sattelzugs fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln, um einen vor ihm fahrenden VW zu überholen. Hierbei übersah er wohl einen links neben ihm fahrenden Citroen, wodurch dieser mit dem Sattelzug kollidierte. Anschließend zog der Sattelzuglenker nach rechts, wo er mit wiederum dem VW zusammenstieß. Die 25-jährige Fahrerin des Citroens wurde schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn