Wertheim: Unfall gebaut und geflohen - Polizei sucht Zeugen

Als er gegen 21.15 Uhr zurückkam, bemerkte er den Schaden an der Heckklappe seines Fahrzeugs. Außerdem wurde der BMW durch den Aufprall um circa einen halben Meter nach vorne geschoben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter 09342 91890 zu melden.

Rücksichtslose Fahrweise - Zeugen gesucht

Tauberbischofsheim. Am Dienstagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 27 ein riskantes Überholmanöver. Der Fahrer eines VW Up befuhr gegen 20.30 Uhr die B 27 in Fahrtrichtung Tauberbischofsheim hinter einem weiteren Wagen sowie einer Sattelzugmaschine. Zwischen den Abzweigungen Dittwar und Tauberbischofsheim fuhr die unbekannte Person immer wieder dicht auf, bevor sie zum Überholen beider vor ihr befindlichen Fahrzeuge ansetzte. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste abbremsen und an den rechten Fahrbahnrand ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem VW zu verhindern.

Zeugen, insbesondere die Fahrer des überholten Sattelzuges sowie des entgegenkommenden Autos, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter 09341 810 zu melden.

Bad Mergentheim. Einen Sachschaden im dreistelligen Bereich verursachte eine bislang unbekannte Person in Igersheim. Der Besitzer eines Mercedes stellte seinen Wagen am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hermann-von-Mittnacht-Straße ab. Als er am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel feststellen.

Zeugen, die Angaben zu dem Hergang des Unfalls machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn