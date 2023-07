Wertheim: Mit Motorrad gestürzt - Mitfahrerin verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer war gegen 15.30 Uhr zusammen mit seiner 47-jährigen Mitfahrerin auf der Landesstraße 508 in Richtung Nassig unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 84-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße in Richtung Vockenrot. Dieser kam vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit von seiner Fahrspur ab und streifte dabei das Motorrad. Hierdurch stürzte das Zweirad und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Durch den Sturz wurde die 47-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Durch das Polizeirevier Bad Mergentheim wurden am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 19 durchgeführt. Die Beamten überprüften die Geschwindigkeiten der Fahrzeugführer zwischen Stuppach und Rengershausen mit dem Lasermessgerät. In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16 Uhr waren vier Fahrer zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer überschritt die erlaubte Geschwindigkeit um 62 km/h und muss nun mit einem Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.

Königheim : 33.000 Euro Schaden bei Unfall

Drei Fahrzeuge kollidierten am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 bei Königheim. Der Fahrer eines Skodas war gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße 2893 von Königheim in Richtung Pülfringen unterwegs. Am Einmündungsbereich der B27 wollte er nach links abbiegen und übersah dabei vermutlich einen vorfahrtsberechtigten VW T5-Lenker. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Hierdurch wurde außerdem ein BMW, der ebenfalls in Richtung B27 fuhr, beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro. Der Skoda und der VW mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Assamstadt: Carport und Hecke in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Freitagabend in Assamstadt ein Carport in Brand. Das Feuer, das gegen 18 Uhr in der Krautheimer Straße ausbrach, konnte durch Anwohner mit einem Gartenschlauch weitestgehend gelöscht werden. Die eintreffende Feuerwehr löschte dann noch die Reste. Vermutlich entstand das Feuer an Gegenständen die unter dem Carport gelagert waren. Durch den Brand wurde ein Rollladen am angrenzenden Wohnhaus beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn