Wertheim: Kollision mit einer Straßenlaterne

Die 67-Jährige war gegen 14.15 Uhr in den Godmanchesterring abgebogen, musste dann aber feststellen, dass diese Straße sie nicht an ihr Ziel führte. Beim Wendeversuch stieß sie mit ihrem VW gegen eine Straßenlaterne, die daraufhin abknickte. Die 47-jährige Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie wurde von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Wertheim. Eine unbekannte Person stahl am Montagabend ein Pedelec in Wertheim-Dertingen. Das Rad stand um 19.30 Uhr noch an der Aalbachstraße. Als der Besitzer um 20 Uhr wieder zum Abstellort kam, musste er feststellen, dass das Pedelec nicht mehr da war.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Bierbank und Absperrung gestohlen

Walldürn-Hornbach. Vergangene Woche wurde eine Bierbank vom Erntedankfest in Walldürn-Hornbach gestohlen. Zwischen Sonntag, dem 1. Oktober - 12 Uhr, und Montag, dem 2. Oktober - 12 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Bank vom Veranstaltungsort im Gewann Ehrlein.

An gleicher Stelle wurde eine Absperrung mitsamt Warnpfosten gestohlen. Zwischen Samstag, dem 30.09. - 11 Uhr und Montag, dem 02.10. - 10 Uhr, wurde die Absperrung, die zuvor in der Hambrunner Straße an der Einfahrt in Richtung Grüngutplatz stand, entwendet.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegen.

Pressemeldungen Polizeipräsidium Heilbronn