Wertheim: Holztransporter umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Daraufhin geriet das Gespann in Schieflage und kippte schlussendlich um. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Da aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr hinzugerufen werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Wertheim-Mondfeld: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich ein Lkw-Fahrer am Montagabend unberechtigt von einer Unfallstelle entfernte. Gegen 19.30 Uhr befuhr der Fahrer oder die Fahrerin des Lkws die Landesstraße 2310 von Wertheim kommend in Richtung Freudenberg. Zwischen Grünenwört und Mondfeld streifte er mit seinem Fahrzeug, aus bisher unbekannter Ursache, den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch der Audi eines 36-Jährigen beschädigt, welcher hinter dem Lkw fuhr. Alle drei Unfallbeteiligten fuhren zunächst weiter. Der 71-Jährige Toyota-Fahrer meldete sich kurz darauf telefonisch bei der Polizei und meldete den Unfall. Auch der Audi-Fahrer meldete sich später bei der Polizei. Der Lkw-Fahrer bleibt bisher unbekannt. Zur genauen Unfallrekonstruktion sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Lkw und dessen Lenker machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

A81/ Großrinderfeld : Bei Regen zu schnell unterwegs - Hoher Sachschaden

Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Großrinderfeld. Gegen 6.20 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem MG die Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze zu Bayern. Als der Mann einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug überholen wollte, schwamm sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, auf und stieß gegen den neben ihm fahrenden Sattelzug. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug des 24-Jährigen ins Schleudern, kollidierte mit der rechten Schutzplanke und kam vor dem Sattelzug zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der MG war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

A81/Tauberbischofsheim: Bei Starkregen viel zu schnell unterwegs

Am Montagnachmittag war ein Verkehrsteilnehmer bei Tauberbischofsheim viel zu schnell unterwegs. Gegen 15.30 Uhr überholte ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes eine zivile Streife auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark, weshalb die erlaubte Geschwindigkeit in diesem Bereich der A81 bei 80 km/h liegt. Dies wird durch Verkehrszeichen ausgewiesen.

Trotzdem fuhr der Mercedes-Fahrer mit circa 160 km/h an den Polizisten vorbei, weshalb er kurz drauf an der Rastanlage "Ob der Tauber" einer Kontrolle unterzogen wurde. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn