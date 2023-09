Wertheim: Frau lag dreieinhalb Jahre lang tot in Mietshaus

Dreieinhalb Jahre lag eine Frau tot in einem Mietshaus im Ortsteil Lindelbach. Dies hat eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Heilbronn am Montag unserem Medienhaus bestätigt. Die Frau wäre heute nach Angaben einer Sprecherin 79 Jahre alt und lebte mit ihrem Mann in dem Mietshaus zusammen. Es habe auch Angehörige gegeben. Ob das in Wertheim kursierende Gerücht stimmt, wonach eine Tochter die Leiche entdeckt hat, wollte die Pressestelle nicht bestätigen.

Ortsvorsteher geschockt

Gegenüber dem SWR zeigte sich Ortsvorsteher Egon Schäfer geschockt. Im Dorf sei aufgefallen, dass die Frau nicht mehr gesehen wurde, Nachfragen an den Mann gab es ebenfalls. Der habe offenbar zufriedenstellend geantwortet, so dass der Fall nicht weiter verfolgt wurde.

"Aktuell gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden", sagte die Sprecherin unserer Redaktion. Genauere Hinweise erhofften sich die Ermittler von einer am Mittwoch anberaumten Obduktion. Trotz der starken Verwesung könne diese wie in vergleichbaren Fällen noch einiges zu Tage fördern.

Wie die Polizei auf den Fall aufmerksam wurde, dazu machte die Sprecherin zunächst keine Angaben.

vd/Ralph Bauer