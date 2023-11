Wertheim: Betrunkener nötigt Senioren

Ein 77-Jähriger, seine 70-jährige Ehefrau und ein 83-Jähriger waren am Samstagabend kurz nach 22 Uhr in Wertheim auf dem Weg vom Bahnhof zu ihrem geparkten Auto, welches sich auf dem öffentlichen Parkplatz an der Ecke Poststraße/Bahnhofstraße befand. Auf dem Parkplatz hielt sich auch ein vermutlich Betrunkener auf, welcher die drei Personen aufforderte, den Parkplatz wieder zu verlassen. Dabei fasste er den 77-Jährigen leicht an der Schulter. Nachdem die drei Senioren in ihren Dacia Duster eingestiegen waren, trat der Täter an das Fahrzeug heran, wiederholte seine Aufforderung und trat mit dem Fuß dreimal auf beide Türen der Fahrerseite ein, woraufhin der Fahrer mit dem Auto vom Parkplatz fuhr. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Der Täter war circa 30 Jahre alt, leicht kräftig gebaut, 1,85 bis 1,90 Meter groß und trug komplett schwarze Kleidung mit übergezogener Kapuze und weiße Turnschuhe. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn