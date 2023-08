Wertheim-Bestenheid: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Bei der Durchsuchung der Wohnung konnten am 25.Juli 2023 weitere Beweismittel sichergestellt werden. Unter anderem fanden die Ermittler mehr als ein Kilogramm Marihuana, circa 33 Gramm Kokaingemisch, rund 5 Gramm berauschende Pilze, eine Schreckschusswaffe, ein Messer und mutmaßliches Dealergeld. Der durch die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl wurde bereits am Freitag, 14. April 2023, durch das Amtsgericht Tauberbischofsheim erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Graffitischmiererei an einer Schule - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Unbekannte beschmierten bereits im Zeitraum vom 22. bis 23. Juli die Rückseite des Neubaus der Gemeinschaftsschule in Lauda-Königshofen. An diesem Wochenende begaben sich die Täter zu der Schule in der Philipp-Adam-Ulrich-Straße und besprühten die Rückseite des Gebäudes mit Farbe. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda, Telefon 09343 62130, zu melden.

Auto prallt gegen Linienbus

Lauda-Königshofen. Rund 11.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletze Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls zwischen einem Auto und einem Linienbus in Lauda-Königshofen am Samstagmittag. Gegen 11.35 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Mercedes GLE die Obere Mauerstraße und bog nach links in die Kirchstraße ein. Dabei übersah er vermutlich den bevorrechtigten Linienbus, der von rechts herangefahren kam. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Durch den Unfall wurde der 59-jährige Busfahrer leicht verletzt. An dem Mercedes entstand circa 5.000 Euro und dem Linienbus circa 6.000 Euro Sachschaden.

Einbruch in Vereinsheim - Wer hat etwas gesehen?

Walldürn-Altheim. Das Vereinsheim eines Angelvereins in Walldürn-Altheim wurde am Wochenende Ziel von Einbrechern. Am Samstagabend gegen 18 Uhr wurde der Einbruch in das Gebäude im Hellerweg gemeldet. Unbekannte hatten den Rollladen herausgerissen und anschließend das Fenster aufgehebelt. Aus dem Inneren wurde Bargeld entwendet.

Wer hat am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Walldürn-Rippberg. Metall im Wert von mehreren tausend Euro stahlen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Firma in Walldürn-Rippberg. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 5.45 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Amorbacher Straße und entwendeten im Anschluss circa 400 Kilo verschiedener Metalle. Anschließend entkamen die Diebe vermutlich mit einem zum Abtransport des Diebesgutes notwendigen Fahrzeug.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen. Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem weißen BMW am Freitagmittag in Buchen. Ein 26-Jähriger hatte seinen VW Caddy gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Hettinger Straße abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der hinteren linken Stoßstange fest. Der Unfallverursacher war mit seinem weißen BMW nicht mehr vor Ort und hatte auch nicht die Polizei informiert.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

