Wertheim: Bande stiehlt E-Zigaretten

Die Diebe im Alter von 24, 35 und 49 Jahren stahlen im vergangenen Monat aus der Tankstelle in der Weingärtnerstraße E-Zigaretten im Wert von knapp 1.000 Euro. Hierzu nahmen zwei der Täter abwechselnd die Zigaretten vor der Kasse an sich und steckten sie ein, während der andere Täter das Personal ablenkte. Am Montagmorgen konnten die Täter hierbei vom Inhaber beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde jeweils eine Sicherheitsleistung bei den Männern erhoben und diese dann auf freien Fuß gesetzt.



Zwei geparkte Pkws beschädigt und geflüchtet



Wertheim. Das Polizeirevier Wertheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagnachmittag zwei geparkte Autos in Wertheim beschädigte. Der Opel Corsa und der Opel Astra standen zwischen 16 Uhr und 17 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Maintalstraße auf Höhe der ehemaligen Bankfiliale. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug beide Pkws und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.





Zwei Verletzte bei Unfall



Wertheim. Drei Pkws kollidierten am Montagnachmittag auf der Landestraße 508 bei Wertheim. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 17 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Landesstraße in Richtung Wertheim, als eine vor ihm fahrende Pkw-Lenkerin an der Einmündung zur Erddeponie (Nassig) abbremste, um nach links abzubiegen. Ein zwischen dem Fahrzeug der Frau und dem Mercedes fahrender Pkw-Lenker bemerkte dies und hielt an. Der 64-Jährige bremste seinen Mercedes ebenfalls bis zum Stillstand ab. Dies registrierte auch ein 26-Jähriger in seinem Audi und hielt ebenfalls an. Ein von hinten heranfahrender 36-jähriger Opel-Fahrer bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Audi auf. Dieser wurde hierdurch auf den Mercedes aufgeschoben. Der 26-Jährige und der 64-Jährige wurden leicht verletzt und vor Ort untersucht. Der Opel und der Audi mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Polizeimeldungen Main-Tauber-Kreis