Werkzeug aus Transporter in Maintal gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstagabend, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 5.50 Uhr, brachen die Unbekannten den Transporter auf und nahmen ihre Beute, es handelt sich um mehrere Baumaschinen, mit.

Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer 06181 100-123 zur Aufnahme von Zeugenhinweisen zu erreichen.

Unfallfluchtgruppe sucht rotes Fahrzeug

Rodenbach (fg) Beim Vorbeifahren touchierte ein rotes Fahrzeug, an dessen Steuer eine ältere Dame gesessen haben soll, am Dienstagabend einen schwarzen Mitsubishi. Die Unbekannte machte sich in ihrem Kombi jedoch davon, ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Die 19-Jährige Mitsubishi-Fahrerin war gegen 17.50 Uhr im Bereich der 20er-Hausnummern unterwegs, als es zum Kontakt mit dem roten Wagen kam. Durch das Touchieren wurden unter anderem der Außenspiegel, die hintere Tür, der Kotflügel und die Heckschürze beschädigt.

Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Jossgrund/Oberndorf (fg) Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf dem Parkplatz der "Papier-Insel" in der Martinusstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit zwischen 13.20 und 13.45 Uhr einen dort geparkten weißen Hyundai i30 und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0.

In Container in Offenbach eingebrochen und Werkzeug gestohlen

Offenbach (fg) Zwei Unbekannte stiegen am Dienstag kurz nach 12 Uhr in einen als Werkstatt genutzten Container in der Sandgasse (20er-Hausnummern) ein und entwendeten Elektrowerkzeuge. Mit der Beute machte sich das Duo aus dem Staub. Der Polizei liegen Beschreibungen der Täter vor; beide waren schlank, hatten kurze Haare und trugen schwarze Bekleidung. Ein Eindringling trug eine schwarze Jacke mit weißem Innenfutter und rotem Innenfutter in der Kapuze.

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Falscher "Feuermelder-Prüfer" erbeutete Bargeld

Offenbach (fg) Ein falscher "Feuermelder-Prüfer" war am Mittwochvormittag in der Haydnstraße unterwegs und erbeutete Bargeld aus einer Wohnung im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der Unbekannte klingelte zwischen 10.30 und 11 Uhr am Mehrfamilienhaus und gab sich als Mitarbeiter einer Firma aus, welche die Feuermelder der Wohnung überprüfen müsse. Der Unbekannte lenkte die betagte Anwohnerin ab, verschaffte sich Zugang in die Räume der Wohnung und entwendete hierbei Bargeld aus einer Geldkassette im Schlafzimmer. Kurz darauf verabschiedete sich der etwa 35 Jahre alte Mann, der eine schlanke Statur hatte und 1,60 bis 1,70 Meter groß war, von der Anwohnerin. Der Betrüger führte ein schwarzes Heft mit und hatte dunkelblondes Haar.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

