Werbach: 30-Jähriger randaliert in Unterkunft - Polizei setzt Diensthund ein

Der Mann zerschlug gegen 8 Uhr sämtliche Oberlichter, Fensterscheiben und Fluchtwegschilder in seiner Wohnung in der Friedhofstraße. Zudem riss er eine Wasserleitung und mehrere Steckdosen aus der Wand. Ein Wasserschaden konnte nur durch zügiges Abdrehen des Wassers verhindert werden. Im Weiteren beschädigte er zwei Fernseher, Briefkästen und die Hauseingangstür. Beim Eintreffen der Polizei leistete er erheblichen Widerstand, weshalb er nur mit dem Einsatz von Pfefferspray und einem Diensthund vorläufig festgenommen werden konnte. Beim Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn