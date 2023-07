Weltkriegsbombe zwischen Offenbach und Heusenstamm gefunden

Am frühen Nachmittag begann die Evakuierung von Häusern eines Heusenstammer Wohngebiets, eine Unterkunft für die betroffenen Bewohner wurde eingerichtet. Die Häuser sollen spätestens bis 17 Uhr geräumt sein. Die Maßnahmen könnten insgesamt bis zum Abend dauern, erklärten die Kommunen.

Es werde zu Behinderungen im Berufsverkehr am Nachmittag und am Abend kommen. Die A3, die sich am Außenrand des Evakuierungskreises um den Fundort befindet, bleibe aber uneingeschränkt befahrbar.

Evakuierungsradius und Betreuungseinrichtung in Offenbach

Der Kampfmittelräumdienst, die Berufsfeuerwehr Offenbach und das Ordnungsamt sind an Ort und Stelle. Die Dietzenbacher Straße wird in Kürze vorübergehend zwischen der Wildhof-Kreuzung und dem Müllheizkraftwerk gesperrt. Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes legen anschließend die Bombe frei, um festzustellen, ob diese einen Zünder hat oder nicht. Ob es eine Evakuierung geben muss, steht bisher noch nicht fest. Die Stadt Offenbach informiert über ihren Twitter-Kanal sowie auf dem städtischen Internetauftritt laufend über die weitere Entwicklung.

Der Evakuierungsradius beträgt 750 Meter rund um die Fundstelle. Die A3 muss nicht gesperrt werden.

Für die von der Evakuierung betroffenen Personen hat die Stadt Heusenstamm eine Betreuungseinrichtung im Kultur- und Sportzentrum Martinsee eingerichtet.

Evakuierungsradius und Betreuungseinrichtung in Heusenstamm

Der Radius für die Evakuierung ist jetzt mit 750 Metern um die Fundstelle festgelegt worden. Die Bombe muss noch am heutigen Montag gesprengt und eine Evakuierung im westlichen Stadtgebiet Heusenstamm durchgeführt werden.

Die Häuser in den folgenden Straßenzügen in Heusenstamm sind bis spätestens 17.00 Uhr zu räumen:

Zeisigweg

Lerchenstraße

Finkenstraße

Ostpreußenstraße (nur die geraden Hausnummern)

Karlsbader Straße

Breslauer Straße

Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger für die Dauer der Sprengung bei Freund*innen oder Bekannten unterzukommen. Alternativ steht das Kultur-und Sportzentrum Martinsee in der Martinseestraße 2 als Notunterkunft zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger sollten sich darauf einrichten, dass die Maßnahmen bis in die Abendstunden dauern.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Heusenstamm unter www.heusenstamm.de