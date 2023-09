Weltkriegsbombe in Babenhausen entschärft: 200 Menschen evakuiert

Am Mittwochabend, 27.09.2023 wurde in Babenhausen auf einem ehemaligen Kasernengelände gegen 17:00 Uhr bei Bauarbeiten eine 50 kg schwere Weltkriegsbombe gefunden. Das alte Kasernengelände Kaisergärten wird derzeit aufwendig in ein neues Wohngebiet umgebaut. Renovierte Kasernengebäude dienen aktuell als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge und auch Asylbewerber. Einige neue Häuser sind bereits bewohnt.