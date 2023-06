Weilbach: Mit gefälschtem Führerschein erwischt

Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. Der VW des Mannes geriet am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, ins Visier der Streife der Miltenberger Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich zunächst heraus, dass dem 37-Jährigen die Fahrerlaubnis von Amtswegen entzogen worden ist. Bei dem ausgehändigten rumänischen Führerschein stellten die Beamten deutliche Fälschungsmerkmale fest. Das Dokument wurde sichergestellt. Die Fahrt des Mannes wurde vor Ort beendet.

Zeugenaufrufe

MILTENBERG, OT MAINBULLAU. Zwischen Sonntag, 21:00 Uhr, und Montag, 09:30 Uhr, wurden an einem Renault auf dem Parkplatz des Flugplatzes die beiden Hinterreifen zerstochen.

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend, gegen 19:50 Uhr, wurde einer 14-Jährigen in der ehemaligen Tabakhalle in der Mainstraße ihre Musikbox im Wert von 130 Euro entwendet.

FAULBACH, OT BREITENBRUNN, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Sonntags hat ein Unbekannter versucht, den Opferstock in der St. Sebastian-Kirche aufzubrechen.

GROßHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitags wurde auf einem Baum am Spielplatz in den Mainanlagen ein Graffiti festgestellt. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.