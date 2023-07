Weikersheim: Nächtlicher Einbruch in Freibad

Des Weiteren wurden die Türen des Schwimmmeisterraums, des Lagers und des Kiosks aufgehebelt und Wechselgeld, Saisonkarten, Schwimmbrillen und Süßwaren entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Hinweise werden vom Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegengenommen.

Külsheim: LKW fährt über Buchsbaumhecke - Wer hat was gesehen?

Am Freitag gegen 9.30 Uhr fuhr eine unbekannte LKW-Fahrerin oder ein unbekannter LKW-Fahrer in Külsheim über eine Buchsbaumhecke und flüchtete anschließend. Er oder sie hatte sich vermutlich mit dem Sattelauflieger ins Wohngebiet "Roter Stein" verfahren, als das Fahrzeug in der Straße "Unterm Weinberg" nach rechts von der Fahrbahn kam und rund zwei Meter über eine Buchsbaumhecke fuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin des LKWs verschwand anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen.

Zeugen, die Hinweise zum vermutlich weißen Sattelzug der Marke Scania geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim-Dörlesberg: Diebstahl von Traktorteilen - Zeugenaufruf

Von einem Außengelände eines Marktes für Landwirtschaft in der Straße "Breiter Weg" in Wertheim-Dörlesberg stahlen Unbekannte Traktorteile. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag montierten die unbekannten Personen an zwei Traktoren der Marken "Valtra" und "Fendt" jeweils den hydraulischen Oberlenker und das Zugmaul ab. Außerdem entwendeten die Täter je zwei neue Hinter- und Vorderreifen der Marke "Nokian Tyres".

Das Polizeirevier Wertheim nimmt Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Scheiben an Bahnhäuschen eingeworfen - Wer war's?

Vermutlich drei Jugendliche zerstörten am Freitagabend die Scheiben eines alten Bahnhäuschens in Lauda-Königshofen. Gegen 19 Uhr warfen die Unbekannten mit einem Gegenstand mehrere Scheiben eines Bahnhäuschens in der Tauberstraße ein. Als eine Polizeistreife an den Tatort kam, waren die Täter nicht mehr aufzufinden.

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen oder der Tat machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 in Verbindung zu setzten.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn