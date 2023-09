Weikersheim: Ketten auf Kärwe geraubt

Dieser soll in Begleitung von zwei weiteren Personen gewesen sein. Wenig später erschienen die Unbekannten ein weiteres Mal auf dem Platz vor dem Festzelt und suchten erneut die Konfrontation mit dem 21-Jährigen und dessen Begleitern. Hierbei rissen sie einem 18-Jährigen ebenfalls dessen Kette vom Hals. Hieraus entstand eine Schlägerei zwischen den Beraubten und den drei Unbekannten. Einer der Geschädigten wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Mergentheim dauern an.

Vermutlich ein roter Pkw beschädigte am Samstag einen geparkten Skoda Karoq in Tauberbischofsheim und verursachte so einen Schaden von rund 3.000 Euro. Der Pkw stand zwischen 10.15 Uhr und 11.45 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz hinter dem Tauberbischofsheimer Rathaus, als der oder die Unbekannte wohl beim Ein- oder Ausparken daran hängen blieb und anschließend flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Widdern: Reifenplatzer führt zu Unfall

Ein Leichtverletzter und rund 40.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag. Der 28-jährige Fahrer eines VW Golfs fuhr gegen 0.45 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl in Richtung Heilbronn. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers verlor der Mann die Kontrolle über seinen Pkw und geriet auf den rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte das Auto mit dem Heck eines dort fahrenden Sattelzuggespanns. Der VW kam nach etwa 70 Metern quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 28-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme mit anschließender Reinigungsmaßnahmen wurde die Fahrbahn gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen vorbeigeleitet.

Wittighausen : Hackschnitzelspeicher in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Sonntagnachmittag der Hackschnitzelspeicher eines Gebäudes in Wittighausen-Poppenhausen in Brand. Das Feuer wurde gegen 13.45 Uhr in der Freidorfstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei waren die Löscharbeiten der Feuerwehr bereits im Gange. Das Feuer im Speicher, der circa 40 Kubikmeter fasst, hatte sich bereits in den angrenzen Heizraum, in dem sich die Heizung befindet, ausgebreitet. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn