Wechselfallenbetrug an Obstverkaufsstand in Trennfurt 

Gegen 12 Uhr trat eine unbekannte Frau an den Verkaufshäuschen in der Bahnhofsstraße heran und gab vor, Erdbeeren kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Sie erhielt in der Folge entsprechendes Wechselgeld und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch über einen angeblich beschädigten Geldschein, offensichtlich um Verwirrung zu stiften.

Durch die Ablenkung gelang es der Täterin Geld im mittleren zweistelligen Bereich zu erbeuten, bevor sie als Beifahrerin in einen älteren Pkw einstieg und in Richtung Schwimmbad flüchtete. Zu dem Fluchtauto liegt keine nähere Beschreibung vor. Es soll allerdings ein ausländisches Kennzeichen angebracht gewesen sein.

Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 155 cm große und schlank

Etwa 50 Jahre alt

Sprach nur gebrochen Deutsch

Hatte auffallend lange Haare

Faltiges Gesicht

Der Betrug wurde erst später polizeibekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung, dem Fluchtfahrzeug oder weiteren Tatbeteiligten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Unfallflucht am Bahnhofsparkplatz von Erlenbach - Wichtige Zeugin gesucht

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagvormittag einen Unfall auf dem Parkplatz am Bahnhof beobachten können und das der Geschädigten mitgeteilt. Die Dame ist jedoch vor Eintreffen der Polizei wieder verschwunden. Von der Zeugin und auch dem noch unbekannten Unfallverursacher fehlt jede Spur.

Eine 31-Jährige hat am Dienstag ihren grauen VW Golf am Bahnhofsplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu dem Auto wurde sie von einer unbekannten Passantin angesprochen, dass gegen 10:00 Uhr ein Kleintransporter gegen den VW gefahren sei und offensichtlich einen Schaden verursacht habe. Der Transporter sei jedoch einfach weitergefahren.

Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Obernburger Polizei, die den Unfall aufnahm. Die wichtige Unfallzeugin war jedoch nicht mehr vor Ort. Eine Erreichbarkeit hatte die Frau bei der VW-Fahrerin auch nicht hinterlassen.

Die Beamten hoffen nun, dass sich die Zeugin des Unfalls bei der Polizeiinspektion meldet. Auch weitere mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizei Obernburg zu melden.

Zeugenaufrufe

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Bereits am Freitag, wurde ein E-Scooter der Handelsbezeichnung "Apollo Stunt Scooter" in gold-schwarz von einem Grundstück in der Jahnstraße gestohlen. Der Diebstahl muss sich zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr ereignet haben.

SULZBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Samstag, wurde ein Fahrradsattel von einem Mountainbike der Marke Giant in der Niedernberger Straße gestohlen. Der Diebstahl muss sich zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr ereignet haben. Das Rad blieb angekettet zurück.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

