Wechsel an der Spitze der Polizeistation Gemünden

Als neuen Leiter begrüßten beide den Polizeihauptkommissar Oliver Ebert, der seit dem 1. Juni die Geschicke der Dienststelle leitet. Annette Fröhlich seit Mai neue Dienststellenleiterin in Karlstadt

Die 47 Jahre alte Polizeihauptkommissarin ist nun quasi zu Ihren Wurzeln zurückgekehrt, nachdem Sie bereits Ihre ersten Schritte als junge Polizeipraktikantin bei der Inspektion in Karlstadt nach Ihrem Ausbildungsbeginn im Jahr 1992 bei der bayerischen Polizei gemacht hatte. Über Stationen bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg und insgesamt acht Jahre in München war Ihr dann im Jahr 2003 die Rückkehr in die unterfränkische Heimat zunächst zur PI Aschaffenburg-Land möglich. Aufgrund Ihrer guten Arbeitsergebnisse gelang Ihr im Jahr 2005 der Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene (früher: gehobener Dienst). Anschließend kam die junge Kommissarin bei mehreren mainfränkischen Dienststellen und im Polizeipräsidium zum Einsatz, bevor Ihr dann von April 2020 bis im Frühjahr 2023 die Leitung der Polizeistation Gemünden übertragen worden war. Durch Ihre hier gezeigten ausgezeichneten Leistungen hatte sich die im Landkreis Main-Spessart wohnende Hauptkommissarin nun für die Leitung der PI Karlstadt empfohlen, welcher Sie seit rund sechs Wochen vorsteht.

Rückblickend auf Ihre Zeit in Gemünden sagte Anette Fröhlich im Rahmen Ihrer Verabschiedung: ,,Ich bin sehr dankbar für die drei Jahre hier, in denen ich viel gelernt habe. Vor allem hatte ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Ebenso bedanke ich mich auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit den anderen Sicherheitsbehörden."

Oliver Ebert wird neuer Stationsleiter

Mit dem 49-jährigen Polizeihauptkommissar bekommt die Polizeistation Gemünden erneut ein Gewächs der Region als neuen Leiter. Ebenso wie seine Vorgängerin hatte Oliver Ebert nach seiner Einstellung als Direkteinsteiger im damaligen gehobenen Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt im Jahr 1993 ein erstes Praktikum hier in der Region bei der PI Karlstadt absolviert. Nach seiner Ernennung zum Polizeikommissar im Jahr 1996 war er dann, abgesehen von kurzen Unterbrechungen bei der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei in Würzburg sowie der PI Hammelburg, fast 25 Jahre bei der PI Lohr in verschiedenen Positionen im Einsatz. Im Februar 2021 wechselte der Hauptkommissar dann zur Polizeiinspektion Hammelburg, wo er als stellvertretender Dienststellenleiter für die Geschicke der Dienststelle mit verantwortlich war. Ein besonderes Augenmerk von Ihm galt dabei dem Aufbau der Sicherheitswacht in Hammelburg. Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen wurde Oliver Ebert nun mit der Leitung der Polizeistation Gemünden betraut.

Mit Blick auf die kommende Zeit sagte er: ,,Ich bedanke mich für das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde und freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Menschen in der Region!"

Abgerundet wurde die feierliche Amtseinführung in der Alten Kirche in Wernfeld, in deren Rahmen Staatssekretär Sandro Kirchner neben der Bedeutung der Polizeiarbeit in der Fläche, das Engagement der Beamten vor Ort und das beeindruckende Sicherheitsnetzwerk aller Behörden hervorhob, durch die musikalische Begleitung durch ein Ensemble des Polizeiorchesters. Neben den genannten Hauptprotagonisten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. die Landrätin des Landkreises Main-Spessart Sabine Sitter und der Erste Bürgermeister der Stadt Gemünden, Jürgen Lippert, teil.

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken