Warenbetrug - Mann aus Marktheidenfeld fällt auf Fakeshop herein

Etwa 14 Tage zuvor hatte der junge Mann in einem angeblich in Deutschland ansässigen Online-Shop Spielzeug bestellt und anschließend 108 € an eine französische Bankverbindung per Überweisung bezahlt. Anschließend erhielt er weder die Ware noch sein Geld zurück.

Mittlerweile stellte sich heraus, dass es sich bei dem Online-Shop um einen sogenannten Fakeshop handelt und die darin verwendeten Daten hinsichtlich Inhaber und Adresse missbraucht wurden.

Die Ermittlung der Täter gestaltet sich in derartigen Fällen oft sehr langwierig und schwierig, da die verantwortlichen Täter sich zumeist im Ausland befinden. Ebenso schwierig gestaltet sich aus gleichen Gründen die Sperrung sogenannter „Fakeshops“, von denen einige im Internet zu finden sind.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, vor Bestellung bzw. Kauf in einem Internetshop den Namen sowie das angegebene Impressum zu prüfen. Oftmals wird im Internet bereits vor dem entsprechenden Shop gewarnt. Ferner sollte spätestens dann Verdacht geschöpft werden, wenn als Zahlungsmethode ausschließlich „Vorkasse“ angeboten wird, häufig auf eine ausländische Bankverbindung. Ein weiteres Indiz sind auffällig günstige Preise im Vergleich zu „bekannten“ Onlineshops.

Ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu diesen sowie zu weiteren Betrugsphänomenen sind auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ unter „Themen & Tipps“ zu finden.

Marktheidenfeld Meldung der Polizeiinspektion

Kinderfahrrad an Schule in Karlstadt entwendet

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Bereits letzte Woche am Dienstag, den 18.07.2023, stellte der zwölfjährige Geschädigte sein Fahrrad, ein grau-blaues Mountainbike der Marke Cyclone, an den Fahrradständern der Mittelschule ab. Als er am Mittwoch, den 19.07.2023, um 16:00 Uhr wieder wegfahren wollte, war es nicht mehr da. Das Fahrrad hatte einen Wert von 300,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Meldung der Polizeiinspektion Karlstadt

Auto in Lohr beschädigt und nicht gemeldet

Lohr-Wombach, Landkreis Main-Spessart Im Zeitraum zwischen dem 24.07.2023, 18:30 Uhr, und dem 25.07.2023, 12:00 Uhr, entstand laut der Mitteilung eines 23-jährigen Pkw-Fahrers ein Sachschaden an dessen Pkw Seat Leon. Der junge Mann erklärte, dass in diesem Zeitraum sein Pkw auf dem Parkplatz vor seiner Wohnanschrift in der Wombacher Straße parkte, ehe er einen Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro erkannte. Dieser muss laut dem Geschädigten durch einen anderen Verkehrsteilnehmer entstanden sein. Weitere Erkenntnisse liegen zu diesem Vorfall nicht vor, weshalb die Polizeiinspektion Lohr a.Main um einen Zeugenaufruf bittet. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizeiinspektion Lohr