Walldürn: Öffentliche Toiletten beschädigt - Zeugen gesucht

Der Täter oder die Täterin trat zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, die Türen der Damen- und Herrentoilette ein. Hierbei wurden die jeweiligen Schlösser beschädigt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Buchen. Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte am Montagnachmittag eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Buchen und flüchtete anschließend. Eine 36-Jährige hatte ihren Seat Ibiza gegen 14.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der F.-X.-Schmerbeck-Straße abgestellt. Als sie gegen 14.55 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden am Kotflügel fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn