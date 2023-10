Walldürn: Einbrecher erbeuten Kühlschrank - Zeugen gesucht

Nachdem die 23-jährige Bewohnerin mit ihren Kindern am 29. August die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kirnaustraße verlassen hatte, stellte sie bei ihrer Rückkehr am 29. September das Fehlen diverser Elektrogeräte, unter anderem eines Kühlschranks, fest. Die Geräte müssten mit einem entsprechend großen Fahrzeug abtransportiert worden sein.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn