Waldaschaff: Sattelzug-Fahrer prallt gegen Mauer und flieht

Eine "Ohrenzeugin" hatte gegen 22.10 Uhr ein lautes Geräusch gehört und anschließend einen Sattelzug gesehen, der von der Straße "Am Eisenhammer" in die Hammerstraße eingebogen ist. Beim Nachsehen konnte die Frau an der Stelle eine offensichtlich frisch angefahrene Grundstücksmauer feststellen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun insbesondere nach möglichen Zeugen, die das Kennzeichen des Sattelzuges gesehen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Mainaschaff. Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 8.20 und 18.10 Uhr ein Wohnmobil angefahren, dass in der Tilsiter Straße stand. Hierbei ist eine Begrenzungsleuchte abgerissen.

Goldbach. Am Samstag zwischen 17.30 und 18.30 Uhr wurde ein Fahrradcomputer von einem E-Bike abmontiert und entwendet. Das Rad stand in der Zeit auf dem Aldi-Parkplatz im "Erlengrund".

Aschaffenburg-Damm. Am Dienstag wurde zwischen 10.30 und 12.25 Uhr ein schwarzer VW Golf auf dem Parkplatz des Finanzamts in der Stengerstraße beschädigt. Der Schaden ist vermutlich beim Rangieren eines noch unbekannten Fahrzeugs entstanden.

Aschaffenburg-Leider. Im Laufe des vergangenen Wochenendes zwischen Freitag, 0 Uhr, und Montag 19 Uhr, haben Unbekannte auf einem Gartengrundstück an der Darmstädter Straße nahe dem Stadion einen Geräteschuppen aufgebrochen. Entwendet wurden unter anderem ein Benzinrasenmäher und eine Motorsense.

