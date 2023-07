Wahlplakate in Leidersbach beschmiert

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Samstag wurde zwischen 06:20 Uhr und 14:45 Uhr die Scheibe eines Audi A8 eingeschlagen. Das Fahrzeug stand währenddessen auf dem ICO-Parkplatz in der Glanzstoffstraße. Aus dem Fahrzeuginneren wurden "Air Pods" entwendet.

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Donnerstag, den 29. Juni, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein schwarzer Opel Astra beschädigt wurde. Das Auto stand zwischen 08:10 Uhr und 17:00 Uhr am Straßenrand in der Straße "Weidenhecken". An dem Opel wurde der Außenspiegel abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Sonntag ist es in der Mainzer Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Audi A6 gekommen. Der Lack wurde offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto stand zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in der Mainzer Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

