Waffe bei Einkasskontrolle in Gemünden sichergestellt

Den 59-jährigen Eigentümer erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Kleintransporter die Kreisstraße MSP11, von der Klingenmühle kommend, in Richtung Mainbrücke. Hierbei kam ihm, ebenfalls mit einem Kastenwagen, ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer entgegen. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, berührten sich die linken Außenspiegel, wodurch jeweils der Blinkereinsatz und die Spiegelschale beschädigt wurden. Da beide Verkehrsteilnehmer angaben, möglichst weit rechts gefahren zu sein, konnte der Unfallverursacher bislang nicht ermittelt werden.

Wer hat denn Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Holzdiebstahl

Gemünden-Seifriedsburg. Im Zeitraum von Montag bis Dienstag (7./8.8.23) wurden aus dem Seifriedsburger Wald, aus der Gemarkung Schöntannenschlag, 20 Festmeter Buchen-Industrieholz im Wert von circa 1.600 Euro entwendet. Aufgrund der Spurenlage am Tatort muss der Abtransport des Holzes mittels Lastwagen und Anhänger erfolgt sein.

Wer hat etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Meldungen der Polizei Gemünden

Lohr. Am Mittwoch, 9.8.23, in der Zeit von 10.15 bis 14.30 Uhr kam es auf dem Firmenparkplatz in der Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer oder ein Mitfahrer eines vermutlich blauen Fahrzeugs schlug mit einer Autotür gegen den daneben geparkten weißen Renault Captur. Hierdurch entstand am Renault eine kleine Eindellung. An der Anstoßstelle wurde blaue Farbe festgestellt. Der Schaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Zeugen die eine Beobachtung gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lohr zu melden. Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Meldung der Polizei Lohr

Vorfahrt missachtet

Thüngen. Am Mittwoch um 15.50 Uhr wollte eine 60-jährige Skoda-Fahrerin von der Ortsdurchfahrt in die Neue Gasse in Thüngen nach links einbiegen. Hierbei übersah diese jedoch einen entgegenkommenden 63-jährigen VW-Fahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der Skoda der Unfallverursacherin musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Meldung der Polizei Karlstadt

Geparkter Suzuki beschädigt

Erlenbach. Am Dienstagabend gegen 19 Uhr stellte eine 59-Jährige ihren grauen Suzuki in der Gartenstraße in Fahrtrichtung ab. Als sie am nächsten Morgen gegen 11.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel eingeklappt war, sowie Beschädigungen am linken Kotflügel in Form von Kratzern. Dem Stand der Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen weißen Transporter handeln. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09391/9841-0.

Graffiti-Schmierereien in öffentlichen Toiletten

Marktheidenfeld. Vermutlich in der Zeit von Montagnacht auf Dienstagnacht hat ein Unbekannter mehrere Graffiti Schmierereien in den Toilettenkabinen am Busbahnhof angebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizei Marktheidenfeld ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher unter der Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld