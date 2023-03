VW und KIA in Frammersbach zusammengestoßen - 1800 Schaden

Am Freitagvormittag fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw KIA auf der Lohrer Straße in Frammersbach. Hier musste er aufgrund Gegenverkehrs hinter einem geparkten Pkw halten. Nachdem die Fahrbahn wieder frei war, zögerte der Fahrer zunächst am geparkten Pkw vorbei zu fahren. Aufgrund dessen entschloss sich eine hinter dem KIA wartende VW Lenkerin, am wartenden Fahrzeug vorbeizufahren. In diesem Moment setzte der KIA Fahrer nun doch ebenfalls zum Vorbeifahren an, weshalb es zum Anstoß zwischen der rechten Seite des KIAs und der linken Seite des VWs kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.800 Euro.

Geparktes Auto angefahren

Sackenbach. Am Freitagabend fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw auf der Sackenbacher Straße von Lohr in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel die linke Seite eines am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkws. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Da die Halterin des beschädigten Pkws selbst nicht vor Ort war, verständigte der Unfallverursacher die Polizei Lohr a. Main. Die Beamten kontaktierten daraufhin die Fahrzeughalterin, um sie über die Beschädigung in Kenntnis zu setzten.

Ohne Führerschein , dafür vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Neuhütten. Ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer wurde am Freitagnachmittag in Neuhütten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sein tschechischer Führerschein vor ca. eineinhalb Jahren beschlagnahmt wurde und er somit aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wies der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten auf. Er räumte schließlich auf Nachfrage ein, zuvor stärkere Schmerzmittel eingenommen zu haben. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Nachdem der tschechische Staatsbürger eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinterlegt hatte, wurde er schließlich wieder entlassen.