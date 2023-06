VW-Fahrer prallt bei Heigenbrücken in Böschung - Unfallauto rutscht in weiteren Wagen

Bei einem Verkehrsunfall in Heigenbrücken wurde ein Mann verletzt.

Gegen 13.30 Uhr war der 33-Jährige auf der Staatstraße 2317 von Heigenbrücken in Richtung der Kreuzung Siebenwege unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von Fahrbahn ab, prallte in die Böschung, dort hob das Fahrzeug ab und flog auf die Gegenfahrbahn.

Eine entgegenkommende 45-jährige Kia-Fahrerin erkannte die Situation und konnte ihr Fahrzeug noch anhalten, jedoch rutschte der VW in den stehenden Kleinwagen. Während die Kia-Fahrerin mit einem Schrecken davonkam, musste der VW-Fahrer nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Erkenntnissen kam er jedoch mit leichten Verletzungen davon.

Die Feuerwehr Heigenbrücken sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. An beiden Autos entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere 10.000 Euro.

rah