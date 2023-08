Vorfahrtsunfall in Wörth - Rollerfahrer verletzt

Dem Sachstand nach hat sich der Unfall um 7.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Bahnstraße / Frühlingsstraße ereignet. Die 58-jährige Fahrerin eines Mitsubishi wollte offensichtlich von der Bahnstraße in die Frühlingsstraße abbiegen und hat dabei einen 62-Jährigen auf seinem Roller übersehen, der auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Mann an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine nahegelegene Klinik. Die Autofahrerin ist unverletzt geblieben.

Der entstandene Sachschaden liegt bei schätzungsweise 2.000 Euro.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 10:50 Uhr, hat ein unbekannter Unrat an den Altglascontainern in der Wiesenstraße abgelegt.

