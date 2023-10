Vorfahrt missachtet: 4500 Euro Schaden

Beim Abbiegen übersah sie einen von rechts kommenden 56-jährigen Fahrer eines Citroen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4.500,- Euro.

Wildunfälle

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, war ein 63-jähriger Autofahrer von Michelau nach Gräfendorf unterwegs. Hierbei erfasste er mit dem Pkw einen die Straße querenden Biber. Das Tier wurde getötet, am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Auto die Staatsstraße 2303 von Fellen in Richtung Aura. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, welches auf die Straße sprang. Das Wildtier wurde bei dem Unfall getötet. Am VW des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden

E-Scooter entwendet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag in der Zeit zwischen 17:50 Uhr und 20:30 Uhr hatte eine 43-Jährige ihren E-Scooter der Marke Xiaomi in der Mainkaistraße in Karlstadt an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss versehen. Dennoch wurde der E-Scooter samt Schloss durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Dieser war mit insgesamt vier Reflektoren sowie drei Aufkleber an der Lenkstange beklebt und hatte einen Wert von 500 Euro.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

Meldung der Polizei Karlstadt