Vorfahrt in Großostheim missachtet: Pedelec-Fahrer verletzt

Dem Sachstand nach war die 40-Jährige kurz vor 15 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Pestalozzistraße unterwegs, als ein 83-Jähriger mit seinem Pedelec auf die Straße einbog. Offensichtlich übersah die Frau den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, bei der sich der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzte. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizeiinspektion Aschaffenburg durchgeführt.

Weitere Zeugenaufrufe

Großostheim. Zwischen Montagabend, 17.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.20 Uhr, hat ein Unbekannter jeweils ein amtliches Kennzeichen von zwei Autos entwendet. Die Fahrzeuge standen dabei in unmittelbarer Nähe zueinander in der Anne-Frank-Straße.

Johannesberg-Breunsberg. In der Zeit zwischen Montag, 0 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, wurde ein Auto-Anhänger möglicherweise mutwillig beschädigt. Der Hänger war in einem Hof in der Frankenstraße abgestellt.

Stockstadt. Am Dienstag kam es zwischen 13 und 14 Uhr zu einer Unfallflucht, bei der ein schwarzer VW am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Das Auto stand in der Zeit in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. Am Dienstag kam es zwischen 9.25 und 11 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Marktplatz. Hierbei wurde ein dort geparkter, grauer Mini One angefahren.

Alzenau. Im Laufe des Freitags kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Gelände in der Emmy-Noether-Straße, bei der die Gebäudefassade beschädigt wurde. Der Unfall, der vermutlich beim Rangieren passiert ist, kann zeitlich nicht näher eingegrenzt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken