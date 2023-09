Volvo rollt lichterloh brennend und fahrerlos über die A3 bei Waldaschaff

Gegen 13 Uhr war der Fahrer des Volvo in Richtung Frankfurt unterwegs. Als er technische Probleme mit seinen Fahrzeug bemerkte, hielt er rechts auf dem Seitenstreifen an, wo der Wagen in Brand geriet. Der Mann konnte sich und seine beiden Mitfahrer, ein Seniorenpaar, samt einigem Gepäck in Sicherheit bringen, bevor sich das Auto eigenständig in Bewegung setzte und den Kauppenabstieg bergab rollte. Dabei streife der lichterloh brennende Wagen einen VW-Bus, querte alle drei Fahrstreifen, touchierte die Mittelabtrennung und kam nach rechts erneut auf den Seitenstreifen an der Leitplanke zum Stehen.

Das brennende Fahrzeug konnten die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn schnell löschen. Vom Auto blieb allerdings nur ein ausgebranntes Gerippe übrig. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen im Einsatz und kümmerte sich um die Insassen, jedoch musste niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die A3 war rund eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten bedingt vorbeifließen. Erst kurz nach 14.30 Uhr normalisierte sich die Verkehrssituation. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler