Volvo an Aschaffenburger Laterne gefahren - Fahrer flüchtet zu Fuß

Der Unfall ereignete sich gegen 0.45 Uhr. Der 38-jährige Fahrer war dem Sachstand nach alleine in dem Auto auf der Kulmbacher Straße unterwegs, als er am Kreisverkehr zur Würzburger Straße die Kontrolle über den Volvo verlor und gegen eine Straßenlaterne krachte. Danach flüchtete der Mann in Richtung Innenstadt, konnte aber schnell von einer Streife der Aschaffenburger Polizei angetroffen werden. Neben dem Autoschlüssel fanden die Beamten bei dem Unfallfahrer noch eine geringe Menge Haschisch.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war und fast ein Promille in einem Vortest aufwies. Eine Fahrerlaubnis hatte er hingegen nicht. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er das Fahrzeug ohne Einwilligung des Halters fuhr.

Das Auto, das im Bereich des Kreisverkehrs quer auf der Fahrbahn stand, musste abgeschleppt werden. Der 38-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben den Verkehrsdelikten ermitteln die Beamten auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auffahrunfall in Aschaffenburg - Fußgänger als Zeuge gesucht

GOLDBACH/ASCHAFFENBURG. Nach einem Auffahrunfall im Bereich einer Autobahnauffahrt sucht die Polizei Aschaffenburg nach einem konkreten Zeugen.

Zu dem Unfall mit Blechschaden ist es am Sonntagnachmittag um 16:45 Uhr gekommen. Ein BMW war auf der Schönborstraße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf auf die A3 in Fahrtrichtung Würzburg an der Anschlussstelle Aschaffenburg Ost auffahren. Hierbei hielt der BMW an der Fußgängerampel, um einem Mann das Überqueren zu ermöglichen.

Ein hinter dem BMW fahrender Honda ist dem Haltenden in der Folge aufgefahren. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Fahrer des Hondas setzte nach einer kurzen verbalen Kontaktaufnahme zu dem BMW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Die Polizei Aschaffenburg konnte den Mann jedoch zügig ermitteln.

Um den Unfallhergang genau zu rekonstruieren suchen die Beamten jedoch noch nach dem Fußgänger an der Ampel als wichtigen Zeugen.

Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Auf einem Spielplatz in der Webergasse haben am Sonntag gegen 23:15 Uhr noch Unbekannte mehrere Äste in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte das kleine Feuer schnell ablöschen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

ASCHAFFENBURG - ÖSTERREICHER KOLONIE. Zwischen Samstag, 20:10 Uhr, und Sonntag, 17:45 Uhr, wurde ein schwarzer Audi bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf dem Parkplatz vor dem Gymnasium in der Fasaneriestraße geparkt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

