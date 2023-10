Volksverhetzung: Ermittlungen gegen AfD-Neuabgeordneten Halemba

Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. So lautet der Vorwurf gegen fünf Personen, den die Staatsanwaltschaft Würzburg derzeit prüft. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Tobias Knahn ist unter den Verdächtigen auch Daniel Halemba. Der ehemals in Wertheim (Kreis Main-Tauber) wohnende AfD-Kandidat schaffte gerade erst den Sprung in den Bayerischen Landtag.

Hintergrund der Vorwürfe ist eine Durchsuchung bei der Würzburger Studentenverbindung "Prager Teutonia". Dort sollen diverse verbotene Gegenstände sichergestellt worden sein, zu Details äußert sich Knahn jedoch nicht. Über die laufenden Ermittlungen werde der Landtag entsprechend informiert, so der Pressesprecher.

Während Abgeordnete gegen Strafverfolgung geschützt sind und das Parlament entsprechenden Ermittlungen erst zustimmen muss, trifft dies auf Halemba, der Würzburger Kreisvorsitzender ist, nicht zu. "Immunität erlangt er erst nach der ersten Sitzung des Landtages", stellt Knahn die Rechtslage dar.

Beim Versuch, die Kreisgeschäftsstelle der AfD für eine Stellungnahme zu kontaktieren, war am frühen Nachmittag nur der Anrufbeantworter zu erreichen.

Halemba war schon als Gymnasiast Schriftführer des AfD-Kreisverbandes Main-Tauber und seit Jahren als Ministrant in Wertheim aktiv. Schlagzeilen hatte 2020 seine Wahl in den Pfarrgemeinderat gemacht. Obwohl es 115 Einsprüche dagegen gab, wies die Erzdiözese Freiburg alle ab. Halemba verzichtete danach aufgrund kontroverser Diskussionen in dem Gremium auf die Wahrnehmung seines Amts.

Aktuell ist er als Student in Würzburg gemeldet, unter der Adresse der "Prager Teutonia".

Ralph Bauer