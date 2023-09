Vier Verletzte nach Unfall auf B26 zwischen Obernburg und Eisenbach

Gegen 12.45 Uhr war ein 63-jähriger Opel-GT-Fahrer auf der B26 von Obernburg in Richtung Eisenbach unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur "Rosentraße" kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Anschließend prallte er in das Heck eines an der Ampelkreuzung wartenden Peugeots, fuhr noch etwa 100 Meter weiter, streifte einen Opel Corsa und kam abschließend abseits der Straße in einem Gestrüpp zum Stehen.

Der Fahrer des Peugeots kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Böschung und eine Grundstückseinzäunung bevor er quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch Trümmerteile beschädigt.

Während der Fahrer des unfallverursachenden Opels und die Fahrerin des Opel Corsas nach erster Einschätzung mit leichten Verletzungen davonkamen, erlitten die beiden Insassen des Peugeots schwerere Verletzungen. Alle vier wurden nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schließt einen medizinischen Grund als Unfallursache nicht aus.

Die Feuerwehren aus Obernburg und Eisenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn und unterstützten den Rettungsdienst bei der Verletztenversorgung. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere 10.000 Euro.

Die Bundesstraße war für gut eine Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge einspurig vorbeilaufen. Gegen 14.30 Uhr normalisierte sich die Verkehrssituation wieder.

Ralf Hettler