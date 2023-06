Vier Autos in Großauheim durch Feuer beschädigt

Ein Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr via Notruf mitgeteilt, dass auf einem Parkplatz unweit des Friedhofes mehrere Fahrzeuge in Flammen stehen. Die ausrückenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass ein VW Transporter, zwei Fiesta sowie ein Hyundai i10 zum Raub der Flammen wurden. Drei der Wägen standen in Vollbrand, der vierte wurde durch Hitzeentwicklung beschädigt. Etwa zeitgleich teilte eine Zeugin mit, dass etwa

200 Meter weiter, in der Sandgasse, eine Mülltonne vor einem Haus brennt. Beide Brandorte, zwischen denen die Polizei einen Zusammenhang vermutet, konnten im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Die Kripo in Hanau hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Fünf Verletzte bei Unfall auf A66 bei Schlüchtern

Schlüchtern (lei) Bei einem folgenreichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden - eine davon schwer und vier leicht. Zu der Karambolage mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam es gegen 15.55 Uhr. Ein 23-Jähriger war zu dem Zeitpunkt mit seiner E-Klasse in Richtung Fulda unterwegs, als er wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle Schlüchtern-Süd vermutlich ein Stauende zu spät bemerkte und auf der linken Spur auf den Passat eines 50-Jährigen auffuhr. Der Mercedes schleuderte daraufhin über die Fahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und streifte einen Audi A4, in dem ein 74-Jähriger und eine 70-Jährige saßen. Anschließend kollidierte die E-Klasse mit einem weiteren Passat eines 66-Jährigen. Letztlich wurde noch ein Seat Leon von einem losgelösten Reifen des Verursacherfahrzeugs beschädigt. Der 23-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die beiden Passat-Fahrer, die 70-Jährige, sowie der Mitfahrer des 66-Jährigen, ein 69 Jahre alter Mann, kamen mit leichten Verletzungen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. An allen fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden, der ersten Schätzungen zufolge auf über 55.000 Euro beziffert wird. Die Autobahn Richtung Fulda war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Polizeiautobahnstation Langenselbold bittet nun um weitere Hinweise von Unfallzeugen unter der Rufnummer 06183 911 55-0.

Radfahrer bei Kollision mit Auto in Langen schwerstverletzt

Langen (lei) Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat am Montagmorgen ein 41-jähriger Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der Langener gegen 7.20 Uhr aus Richtung Frankfurter Straße kommend auf einem parallel zur Nördlichen Ringstraße verlaufenden Radweg unterwegs und soll aus bislang noch unbekannten Gründen unvermittelt auf die Fahrbahn gefahren sein. Dort stieß er frontal mit einem Fiat Kastenwagen zusammen, der aus Richtung Pestalozzistraße angefahren kam. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer trotz Tragens eines Fahrradhelms schwerste Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der 29 Jahre alte Fiat-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt. Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Zum diesem Zweck wurden auch der Fiat und das Fahrrad sichergestellt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen zu melden (Telefon: 06103 9030-0).

Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß auf B486 bei Langen.

Langen (lei) Infolge eines Unfalls im Begegnungsverkehrs sind auf der Bundesstraße 486 am Montagmorgen die Fahrer der beiden beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Golf-Fahrer war gegen 6.45 in Richtung Autobahn 5 unterwegs und war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wo ihm ein 52-jähriger Fahrer eines Peugeot-Kastenwagens entgegenkam. Bei dem anschließenden Frontalzusammenstoß wurden beiden Fahrer leicht verletzt - sie kamen in umliegende Kliniken. Ihre Fahrzeuge, an denen nach ersten Schätzungen rund 25.000 Euro an Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Langen zu melden (Telefon: 06103 9030-0).

Meldungen des Polizeipräsidiums Südosthessen

Offene Türen lockt Diebe in Babenhausen an

Babenhausen (ots) - Offenstehende Türen eines Mehrfamilienhauses in der Fahrstraße haben am Samstagnachmittag (10.6.)offenbar einen Dieb angelockt. Nach ersten Erkenntnissen nutzte der noch unbekannte Täter gegen 14.30 Uhr die scheinbar günstige Gelegenheit, betrat zunächst das Treppenhaus und dann eine Wohnung, die er nach Wertvollem durchsuchte. Dort schnappte er sich Geld und trat dann zu Fuß die Flucht Richtung Frohnhof an. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Flüchtenden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und von athletischer Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer kurzen, schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Als auffällig wurde sein schwarzgrünes Tattoo im Bereich seiner linken Wade wahrgenommen.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt alle weiterführenden, sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/96560 entgegen.

Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen