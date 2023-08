Versuchter Raubüberfall in Seligenstadt - Verdächtiger gefasst

Die Jugendliche entfernte sich daraufhin. Die eingesetzten Beamten nahmen im Rahmen der Fahndung den 21-Jährigen anhand der vorliegenden Personenbeschreibung vorläufig fest. Dieser musste mit zur Dienststelle. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann zudem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese. Dabei wurde ein Beamter leicht am Ellenbogen verletzt. Der Verdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zur richterlichen Vorführung gebracht.

Ertappte Einbrecher flüchteten durch den Garten

Hanau (jm) Einbrecher flüchteten mit ihrer Beute am Donnerstagmorgen in der Leharstraße vom Grundstück eines Einfamilienhauses. Gegen 4 Uhr hebelten die Unbekannten zuerst ein Gartentor zum Grundstück und anschließend die Terrassentür auf. Im Erdgeschoss durchwühlten sie sämtliche Schränke und nahmen Schmuck, Designertaschen sowie Bargeld mit. Als ein Bewohner Schritte hörte und sich bemerkbar machte, flohen die Täter mit ihrer Beute offenbar über das Gartentor in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Letzte Biker-Safety-Tour für das Jahr 2023: Es sind noch Plätze frei!

Gelnhausen/Bad Orb/Schlüchtern (jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen bietet in diesem Jahr sogenannte "Biker-Safety-Touren" an - eine Präventionsveranstaltung für Motoradfahrerinnen und Motorradfahrer. Für den letzten Termin in diesem Jahr am 24. September sind noch Plätze frei. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht es bei der "Biker-Safety-Tour" zusammen mit erfahrenen Fahrern der Kradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen auf ausgewählten Touren mit etwa 90 Kilometern Länge durch den Main-Kinzig-Kreis. Hierbei geben unsere Motorradpolizisten Tipps und Hinweise, wie man das eigene Fahrverhalten nachhaltig sicherer gestalten kann. Vor der Abfahrt wird auch ein kurzer Safety-Check an den Maschinen und der Bekleidung angeboten.

Anmeldung und weitere Informationen zu den Touren sind unter nachfolgendem Link zu finden: https://k.polizei.hessen.de/2097046472

Wer wurde gefährdet? - Vorläufige Festnahme von vier Autoinsassen

Offenbach (jm) Die Polizei Offenbach sucht nach der vorläufigen Festnahme von vier Autoinsassen Verkehrsteilnehmer, die am Dienstagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, durch die Fahrweise eines Audis RS im Bereich der Bieberer Straße und der Unteren Grenzstraße mutmaßlich gefährdet wurden und Angaben zum Fahrer machen können. Hintergrund ist, dass eine Polizeistreife den Audi im Bereich einer Tankstelle kontrollieren wollte.

Das Fahrzeug soll daraufhin schnell das Tankstellengelände verlassen sowie eine rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet haben und die anschließend zweispurige Bieberer Straße in Richtung Stadion entlanggefahren sein. Die Beamten nahmen die Verfolgung des genannten Pkw auf. Der Fahrer und die Mitinsassen reagierten nach Angaben der Beamten jedoch nicht auf die Anhaltezeichen. Stattdessen soll der Fahrer zum Überholen der anderen Verkehrsteilnehmer verkehrswidrig auf die Gegenfahrbahn gefahren sein. Dabei wurden möglicherweise entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet.

Zudem soll das Fahrzeug erneut eine rote Lichtzeichenanlage missachtet haben und in die Daimlerstraße abgebogen sein. Kurz vor dem Lämmerspieler Weg hielt der Wagen auf einem Firmengelände an, vier Männer sprangen aus dem Fahrzeug und liefen weg. Polizisten nahmen schließlich die Insassen im Alter von 20 bis 22 Jahren vorläufig fest. Alle wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und im Anschluss wieder entlassen. Die Unfallfluchtgruppe hat nun die Ermittlungen wegen Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs übernommen.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler die gefährdeten Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, die Angaben zum Fahrer sowie der Fahrweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Pferdekutsche auf Abwegen - Zeugen gesucht

Mühlheim am Main (cb) Eine Kutschführerin mit ihren zwei Ponys geriet am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, im Bereich des Mittelweges am Main in Mühlheim in Schwierigkeiten. Sie hatte gerade mit ihrem Pferdegespann zwei Hundebesitzerinnen mit ihren noch angeleinten Hunden überholt. Wenig später liefen die beiden Hunde leinenfrei und tollend hinter der Kutsche her. Die Pferde gerieten in Panik und scheuten. Das Pferdegespann beschleunigte, ohne dass die Pferdebesitzerin ihre Tiere noch kontrollieren konnte. Während der Flucht vor den Hunden stürzte ein Pferd und die einachsige Kutsche kippte. Durch den Sturz wurde die Kutscherin abgeworfen und sie verletzte sich leicht. Das nun "herrenlose" Gespann aus Pferden und Kutsche lief anschließend noch etwa 30 Meter, bis es schließlich zum Stehen kam. Der durch den Sturz verursachte Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Mühlheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06108 6000-0 zu melden.

Zeugen gesucht! Quad, Pedelecs und Yamaha gestohlen

Erlensee/Langendiebach (jm) Diebe waren in der Nacht zum Mittwoch in Langendiebach unterwegs: Zwischen Dienstagabend (20 Uhr) und Mittwochmorgen (5.35 Uhr) stahlen Unbekannte ein im Langenselbolder Weg geparktes Quad. Das Fahrzeug, an dem GN-Kennzeichen angebracht waren, stand im Bereich eines Carports neben dem Wohnhaus (30er-Hausnummern). Zudem waren Täter zwischen 17 und 6 Uhr in der Wusterwitzer Straße zugange. Sie verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Gartenhütte, indem sie das Schloss knackten und nahmen anschließend daraus zwei schwarze Pedelecs samt Akku mit. Außerdem stahlen die Langfinger ein abgestelltes Motorrad der Marke Yamaha, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren.

Die Polizei prüft nun einen möglichen Zusammenhang und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Wer hat den Einbruch bemerkt?

Nidderau (cb) Beute im Wert von mehreren tausend Euro machte ein Einbrecher am Mittwoch, zwischen 16.30 und 21 Uhr, in der Heldenberger Straße (10er Hausnummern). Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich, auf unbekannte Weise, Zutritt zur Wohnung der Opfer und hebelte hier eine verschlossene Zimmertür auf. Zu seiner Beute zählen Bargeld, Schmuck und mehrere hochpreisige Handtaschen.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Einkaufsmarkt geräumt: Zeugen bitte melden

Maintal/Hochstadt (jm) Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Höhl-Straße meldete am Mittwochabend über Notruf, dass mehrere Personen über Atembeschwerden klagten. Daraufhin wurde umgehend mit der Räumung des Marktes begonnen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Unbekannte zuvor vermutlich Reizstoff mit einem Sprühgerät im Kassenbereich verteilt haben. Mindestens sechs Personen erlitten leichte Reizungen im Halsbereich, aber lehnten eine Behandlung im vor Ort befindlichen Rettungswagen ab. Nach Zeugenangaben soll es sich bei einem der mutmaßlichen Täter um einen 13-jährigen Jungen handeln.

Die dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Maintal hat die Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Wahlplakate wurden gestohlen und beschmiert

Birstein (jm) Diebe zogen zwischen Freitagabend (25.08.), 19.30 Uhr und Samstagmorgen,10 Uhr, durch Birstein und stahlen etwa zehn Wahlplakate. Diese waren unter anderem im Bereich der Hauptstraße an Laternen angebracht. Ein Zeuge hatte die teilweise beschmierten Plakate im Bereich des Bürgerhauses aufgefunden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

