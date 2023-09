Vermeintliche E-Mail von Paypal: Online-Betrug

Die Geschädigte bot ihr Smartphone über Facebook zum Verkauf an. Der unbekannte Täter bekundete Interesse und schlug eine Bezahlung via PayPal vor. Die Verkäuferin erhielt daraufhin eine E-Mail, augenscheinlich von PayPal, mit Bestätigung des Zahlungseingangs. Daraufhin wollte sie das Smartphone versenden. Nachdem die Besitzerin das Paket mit dem Mobiltelefon zur Post gebracht hatte, stellte sie zu Hause fest, dass das Geld nicht auf ihrem PayPal-Konto eingegangen war. Sie rief bei der Firma PayPal an, wobei ihr bestätigt wurde, dass es sich bei der Transaktionsbestätigung um eine Fake-E-Mail gehandelt hatte. Glücklicherweise konnte sie in Zusammenarbeit mit der Polizei die Versendung das Paketes durch die Post zunächst verhindern. Die Polizei Marktheidenfeld führt die weiteren Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass bei sämtlichen Online-Geschäften Vorsicht walten zu lassen ist. Betrüger legen immer raffiniertere Vorgehensweisen an den Tag.

Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Kreuzwertheim. Am Freitagmorgen kam es um 5.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Kreuzwertheim an der Kreuzung Frankenstraße zur Kreisstraße MSP 32. Ein Pkw-Fahrer bog aus der Frankenstraße nach links in die Kreisstraße 32 ab und übersah dabei den dort fahrenden Pkw des vorfahrtsberechtigten zweiten

Unfallbeteiligten. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei welchem glücklicherweise

niemand verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden

in Höhe von circa 7000 Euro.

Aggressive Verkehrsteilnehmerin

Marktheidenfeld. Zu einer Auseinandersetzung zwischen Autofahrern kam es bereits am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr. Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw auf der Ulrich-Willer-Straße in Marktheidenfeld, als plötzlich der davor fahrende Audi ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung einleitete und stehen blieb. Da die Geschädigte aufgrund der geparkten Autos nicht vorbeifahren konnte, hupte sie. Die Fahrerin des Audi reagierte darauf an der nachfolgenden Kreuzung mit einem Mittelfinger in Richtung der Anzeigenerstatterin, vermutlich in Unkenntnis darüber, dass sie der Geschädigten persönlich bekannt ist. Die Audi-Fahrerin erwartet nun eine Anzeige aufgrund Nötigung und Beleidigung.

Kreuzwertheim. Beamte der Polizei Marktheidenfeld stellten am Freitagabend um 23.10 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße 2315 in Kreuzwertheim deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer eines

Kleintransporters fest. Der daraufhin erfolgte Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der

Fahrzeugführer musste seinen Pkw-Schlüssel abgeben und die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

Polizei Marktheidenfeld/mm