Verletzte Frau in Lauda-Königshofen gefunden

Eine Zeugin meldete der Polizei am Morgen, dass die Habseligkeiten der dort wohl bekannten Frau verstreut herumlagen. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit konnten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim feststellen, dass die Frau verletzt und in hilflosem Zustand unter einem Einkaufswagen lag, welcher gewöhnlich von ihr benutzt wird. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Um die Herkunft der Verletzungen zu klären und um zu prüfen, ob die Frau gegebenenfalls Opfer einer Straftat geworden ist, haben Polizeirevier und Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen, die die Verletzte zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 10 Uhr, gesehen oder Angaben dazu machen können, wie die Frau in die hilflose Lage geraten ist. Weiterhin ist für die Polizei Interesse, ob jemand im Bereich der Sportanlagen Unterbalbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat. Hinweise gehen an die Telefonnummer 09341 / 81-0.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn